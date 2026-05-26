Rubio: USA sú pripravené sprostredkovať rokovania Ruska a Ukrajiny
Lavrov v pondelkovom telefonáte s Rubiom vyzval Spojené štáty, aby evakuovali personál a diplomatov zo svojho zastupiteľského úradu v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev.
Autor TASR
Washington 26. mája (TASR) - Spojené štáty sú naďalej ochotné byť sprostredkovateľom vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, povedal v utorok americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Vyjadril sa tak po telefonáte so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom a zároveň po rozsiahlom útoku Ruska na Kyjev. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vždy, keď vidíte tieto veľké útoky z jednej alebo druhej strany, ide o pripomienku, prečo je to hrozná vojna, ktorá teraz trvá dlhšie ako druhá svetová vojna, a musí sa skončiť,“ uviedol Rubio na návšteve Indie.
„USA sú pripravené a ochotné pomôcť urobiť čokoľvek, čo môžeme, aby sme uľahčili ukončenie tejto vojny, a dúfame, že v určitom bode sa naskytne príležitosť,“ konštoval.
Lavrov v pondelkovom telefonáte s Rubiom vyzval Spojené štáty, aby evakuovali personál a diplomatov zo svojho zastupiteľského úradu v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Ruské ministerstvo už predtým v pondelok varovalo, že pripravuje nové údery zamerané na rozhodovacie centrá, veliteľské stanovištia a ďalšie objekty vojensko-priemyselného komplexu v Kyjeve. Cudzincov a diplomatov zároveň vyzvalo, aby z mesta čo najskôr odišli.
Rubio tvrdí, že Rusko „poslalo upozornenie všetkým veľvyslanectvám,“ nielen americkému.
Americký minister sa vyjadril aj k Iránu, pričom je podľa neho naďalej možné dosiahnuť dohodu, napriek novým útokom USA počas krehkého prímeria.
„Dnes boli nejaké rokovania v Katare, takže uvidíme, či môžeme urobiť pokrok. Myslím si, že prebieha veľa vzájomných diskusií o konkrétnom znení v pôvodnom dokumente, takže to bude trvať pár dní,“ tvrdí. Americký prezident Donald Trump podľa slov Rubia vyjadril svoju túžbu uzavrieť dohodu. „Buď uzavrie dobrú, alebo žiadnu dohodu,“ konštatoval.
Rubio sa tak vyjadril po tom, čo americká armáda v pondelok podnikla „sebaobranné útoky“ zamerané na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive. Tento strategický prieliv bude podľa Rubia znovuotvorený „tak či onak“.
„To, čo sa tam deje, je protizákonné, je to nelegálne, neudržateľné pre svet, je to neprijateľné,“ vyhlásil.
