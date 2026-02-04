< sekcia Zahraničie
Rubio: USA sú pripravené stretnúť sa s Iránom
Rubio však bezprostredne nepotvrdil avizované piatkové stretnutie s Teheránom, ktoré by sa podľa iránskych médií malo uskutočniť v Ománe.
Autor TASR
Washington 4. februára (TASR) - Spojené štáty sú pripravené stretnúť sa s Iránom tento týždeň, ale diskusie sa musia týkať jeho raketových a jadrových programov, uviedol v stredu minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rubio však bezprostredne nepotvrdil avizované piatkové stretnutie s Teheránom, ktoré by sa podľa iránskych médií malo uskutočniť v Ománe. „Ak sa Iránci chcú stretnúť, sme pripravení,“ povedal Rubio novinárom.
„Prejavili záujem o stretnutie a rozhovor. Ak zmenia názor, aj s tým súhlasíme,“ podotkol šéf diplomacie USA.
„Aby rozhovory skutočne viedli k niečomu zmysluplnému, budú musieť zahŕňať určité veci, a to vrátane doletu ich balistických rakiet, ich sponzorovania teroristických organizácií v celom regióne, ich jadrového programu a zaobchádzania s ich vlastnými ľuďmi,“ dodal podľa AFP Rubio.
Irán v predchádzajúcich rokovaniach o svojom spornom jadrovom programe vylúčil diskusiu o raketách a zbrane, ktoré môžu zasiahnuť Izrael, označil za nástroj sebaobrany, na ktorý má každá krajina právo.
O termíne a mieste rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom informovali polooficiálne iránske tlačové agentúry ISNA a Tasním, ako aj agentúra Student News Network.
Omán zatiaľ tiež nepotvrdil, že bude tieto rokovania hostiť, predtým sa však v tomto sultanáte uskutočnili viaceré kolá jadrových rozhovorov medzi Iránom a USA.
Rubio však bezprostredne nepotvrdil avizované piatkové stretnutie s Teheránom, ktoré by sa podľa iránskych médií malo uskutočniť v Ománe. „Ak sa Iránci chcú stretnúť, sme pripravení,“ povedal Rubio novinárom.
„Prejavili záujem o stretnutie a rozhovor. Ak zmenia názor, aj s tým súhlasíme,“ podotkol šéf diplomacie USA.
„Aby rozhovory skutočne viedli k niečomu zmysluplnému, budú musieť zahŕňať určité veci, a to vrátane doletu ich balistických rakiet, ich sponzorovania teroristických organizácií v celom regióne, ich jadrového programu a zaobchádzania s ich vlastnými ľuďmi,“ dodal podľa AFP Rubio.
Irán v predchádzajúcich rokovaniach o svojom spornom jadrovom programe vylúčil diskusiu o raketách a zbrane, ktoré môžu zasiahnuť Izrael, označil za nástroj sebaobrany, na ktorý má každá krajina právo.
O termíne a mieste rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom informovali polooficiálne iránske tlačové agentúry ISNA a Tasním, ako aj agentúra Student News Network.
Omán zatiaľ tiež nepotvrdil, že bude tieto rokovania hostiť, predtým sa však v tomto sultanáte uskutočnili viaceré kolá jadrových rozhovorov medzi Iránom a USA.