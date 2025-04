Rubio: USA sú pripravené ukončiť úsilie o dohodu Ruska a Ukrajiny

Paríž 18. apríla (TASR) – Spojené štáty sa prestanú snažiť sprostredkovať mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou, ak sa neobjavia jasné známky toho, že ju možno dosiahnuť. Uviedol to v piatok americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



„Nebudeme v tomto úsilí pokračovať celé týždne a mesiace. Musíme teraz veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých dní, zistiť, či je to uskutočniteľné v najbližších niekoľkých týždňoch. Ak áno, ideme do toho. Ak nie, potom máme aj iné priority, na ktoré sa musíme zameriavať,“ povedal Rubio novinárom pred odletom z Paríža, kde vo štvrtok rokoval s európskymi a ukrajinskými predstaviteľmi.



Šéf diplomacie USA spresnil, že americký prezident Donald Trump má stále záujem o dohodu, no je pripravený presunúť sa k iným prioritám, ak sa neobjavia známky pokroku.



Rubio podľa vlastných slov dúfa, že Európania budú naďalej zapojení do Spojenými štátmi vedených rozhovorov o prímerí na Ukrajine. "Myslím si, že Spojené kráľovstvo a Francúzsko a Nemecko nám môžu pomôcť sa v tomto posunúť a potom priblížiť k riešeniu. Myslím si, že boli veľmi užitoční a konštruktívni so svojimi nápadmi,“ doplnil minister.