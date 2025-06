Rubio: USA zatiaľ neplánujú zaviesť nové sankcie proti Rusku

Washington 25. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu pre portál Politico vyhlásil, že Spojené štáty neplánujú zaviesť ďalšie sankcie proti Rusku, keďže si chcú zachovať priestor pre prípadné mierové rokovania, informuje TASR.



„Ak by sme urobili to, čo od nás všetci tu chcú, a to je zasiahnuť a zničiť ich ďalšími sankciami, pravdepodobne by sme stratili možnosť rokovať s nimi o prímerí, a kto by potom s nimi hovoril?“ povedal Rubio na okraj summitu Severoatlantickej aliancie v Haagu.



Doplnil, že šéf Bieleho domu Donald Trump bude „vedieť správny čas a miesto“ pre nové ekonomické opatrenia proti Rusku, a že administratíva spolupracuje s Kongresom, aby zabezpečila Trumpovi primeranú flexibilitu. „Ak sa nám naskytne príležitosť niečo zmeniť a dostať ich (Rusko) k rokovaciemu stolu, využijeme ju,“ uzavrel Rubio.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy a ďalší európski lídri podľa portálu dúfajú, že v stredu presvedčia Trumpa, aby uvalil na Moskvu ďalšie sankcie, najmä po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin opakovane odmietol americké pokusy o sprostredkovanie prímeria s Ukrajinou.