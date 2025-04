Rubio: USA zostanú v NATO, výdavky by sme mali zvýšiť na 5 % HDP

Brusel 3. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu pred zasadnutím ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli odmietol „hystériu“ ohľadom členstva USA v Aliancii a potvrdil, že Washington v nej „zostane“. Vyzval tiež, aby sa NATO dohodlo na „realistickej ceste“ k vynakladaniu 5 percent HDP na obranu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



„Prezident Trump jasne povedal, že podporuje NATO. Zostaneme v NATO,“ povedal Rubio pred svojím prvým stretnutím s ministrami zahraničných vecí NATO v Bruseli. Trumpova administratíva podľa neho nie je proti Aliancii, avšak chce, aby členské štáty dodržiavali svoje záväzky. V tejto súvislosti členov vyzval, aby do obrany investovali päť percent HDP.



Žiadny zo štátov Aliancie v súčasnosti päť percent HDP na obranu nevynakladá. Najbližšie k tomuto cieľu je Poľsko, ktoré by chcelo tento rok investovať 4,7 percenta. Spojené štáty na obranu vynakladajú takmer 3,4 percenta svojho HDP.



Súčasná americká administratíva pod vedením prezidenta Trumpa tlačí na Európu, aby posilnila svoju vlastnú obranu, a zároveň hrozí, že by mohla americkú vojenskú prítomnosť na kontinente prehodnotiť aj vzhľadom na svoje priority v iných regiónoch. To vyvoláva obavy u európskych lídrov, ktorí sa v posledných týždňoch stretli na niekoľkých summitoch a diskutovali o vojne na Ukrajine a budúcnosti európskej obrany.