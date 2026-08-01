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Rubio: Úsilie o ukončenie rusko-ukrajinskej vojny sa zintenzívni
Rubio uviedol, že diplomatická aktivita zameraná na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine by mala v blízkej budúcnosti zosilnieť.
Autor TASR
Washington 1. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že Spojené štáty sa budú snažiť o obnovenie rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom. Urobil tak v rozhovore pre stanicu Fox News, informuje TASR.
Rubio uviedol, že diplomatická aktivita zameraná na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine by mala v blízkej budúcnosti zosilnieť. „V najbližších týždňoch uvidíte určité úsilie, aby sme zistili, či sa nám podarí obnoviť rokovania medzi oboma stranami a ukončiť túto vojnu,“ informoval šéf diplomacie USA.
Minister však zároveň naznačil, že úspech nie je ani zďaleka zaručený. „Uvedomujeme si tiež, že obe strany majú pomerne jasné červené čiary. Kým sa nám tieto červené čiary nepodarí trochu zúžiť, nedosiahneme požadovaný výsledok,“ dodal.
Ukrajina opakovane uviedla, že je pripravená pokračovať v rozhovoroch s Ruskom, ale len v prípade, že budú smerovať k dosiahnutiu prímeria. Posledné priame rokovanie medzi delegáciami Kyjeva a Moskvy sa uskutočnilo vlani koncom júla v tureckom Istanbule.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po tohtotýždňovej návšteve Washingtonu a stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom povedal, že osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner by mohli pricestovať do Kyjeva počas nasledujúcich dvoch týždňov.
Rubio uviedol, že diplomatická aktivita zameraná na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine by mala v blízkej budúcnosti zosilnieť. „V najbližších týždňoch uvidíte určité úsilie, aby sme zistili, či sa nám podarí obnoviť rokovania medzi oboma stranami a ukončiť túto vojnu,“ informoval šéf diplomacie USA.
Minister však zároveň naznačil, že úspech nie je ani zďaleka zaručený. „Uvedomujeme si tiež, že obe strany majú pomerne jasné červené čiary. Kým sa nám tieto červené čiary nepodarí trochu zúžiť, nedosiahneme požadovaný výsledok,“ dodal.
Ukrajina opakovane uviedla, že je pripravená pokračovať v rozhovoroch s Ruskom, ale len v prípade, že budú smerovať k dosiahnutiu prímeria. Posledné priame rokovanie medzi delegáciami Kyjeva a Moskvy sa uskutočnilo vlani koncom júla v tureckom Istanbule.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po tohtotýždňovej návšteve Washingtonu a stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom povedal, že osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner by mohli pricestovať do Kyjeva počas nasledujúcich dvoch týždňov.