Rubio: Útok Izraela na údajného džihádistu v Gaze nenarušil prímerie

Na snímke minister zahraničných vecí USA Marco Rubio odpovedá na otázky novinárov po návšteve Centra civilno-vojenskej koordinácie v južnom Izraeli v piatok 24. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Izrael v sobotu oznámil, že zneškodnil člena Palestínskeho islamského džihádu, ktorý údajne plánoval útok na izraelské jednotky.

Autor TASR
Kuala Lumpur/Tokio 27. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty nepovažujú sobotňajší útok Izraela na člena militantnej skupiny Palestínsky islamský džihád v Pásme Gazy za porušenie prímeria. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Izrael v sobotu oznámil, že zneškodnil člena Palestínskeho islamského džihádu, ktorý údajne plánoval útok na izraelské jednotky. Skupina obvinenia poprela. K jeho eliminácii došlo krátko po tom, čo Rubio ukončil svoju oficiálnu návštevu Izraela.

„Nevidíme to ako porušenie prímeria,“ uviedol Rubio na palube prezidentského špeciálu Air Force One po ceste do Ázie. Podľa šéfa americkej diplomacie sa Izrael súhlasom s prímerím nevzdal svojho práva brániť sa. „Majú na to právo, ak existuje bezprostredná hrozba pre Izrael, a všetci sprostredkovatelia s tým súhlasia,“ dodal.

Rubio uviedol, že prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas je založené na záväzkoch oboch strán. Zopakoval tiež, že Hamas musí čo najskôr vrátiť Izraelu zvyšné pozostatky zosnulých rukojemníkov.
