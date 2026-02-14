< sekcia Zahraničie
Rubio v Mníchove: Spojené štáty a Európa patria k sebe
USA sú pripravené stáť samostatne, podotkol.
Autor TASR
Mníchov 14. februára (TASR) - Spojené štáty a Európa „patria k sebe“, uviedol v sobotu v prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Zároveň dodal, že USA chcú „silnú“ Európu, informuje TASR podľa správy agentúr AFP a AP.
„Pre nás patria USA a Európa k sebe,“ povedal Rubio, ktorý zároveň zdôraznil jednotu medzi USA a Európou.
USA sú pripravené stáť samostatne, podotkol. „Našou preferenciou je urobiť to spolu s Európou. A dúfame, že to urobíme s vami – našimi priateľmi v Európe,“ dodal šéf americkej diplomacie.
„Chceme silnú Európu. Chceme, aby Európa prežila," uviedol ďalej v kľúčovom prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.
Rubio si za časť prejavu o jednote USA a Európy od publika vyslúžil potlesk, všíma si nemecký denník Bild. Jeho tón bol podľa neho zatiaľ zmierlivý, čo bolo v ostrom kontraste s prejavom viceprezidenta USA J. D. Vancea z minulého roka.
Vance v roku 2025 predniesol na MSC ostrý prejav proti svojim historickým spojencom týkajúci sa rešpektovania volebných práv a slobody prejavu. Tvrdil, že najväčšou hrozbou pre Európu nie je „ani Rusko, ani Čína“, ale „opustenie niektorých zo svojich najzákladnejších hodnôt“. Vojne na Ukrajine sa Vance vo svojom prejave nevenoval vôbec.
