Rubio v piatok očakáva odpoveď Iránu na americký návrh ukončenia vojny
Autor TASR
Rím 8. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že Spojené štáty očakávajú odpoveď Iránu na ich návrh na ukončenie vojny v piatok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Očakávame od nich odpoveď niekedy dnes... Dúfam, že to bude seriózna ponuka, naozaj,“ povedal novinárom šéf americkej diplomacie počas návštevy Ríma. „Dúfame, že to bude niečo, čo nás dostane k serióznemu procesu rokovaní,“ dodal.
Rubio kritizoval „neprijateľné“ snahy Iránu kontrolovať Hormuzský prieliv. „Irán teraz tvrdí, že vlastní, že má právo kontrolovať túto medzinárodnú námornú trasu... To je neprijateľná vec, ktorú sa snažia normalizovať,“ zhodnotil.
Predstaviteľ iránskej vlády vo štvrtok uviedol, že Teherán stále prehodnocuje najnovší americký návrh. Deň predtým hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí vyhlásil, že po „finalizácii svojich pohľadov“ Irán kontaktuje Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ rozhovorov s USA.
Prezident USA Donald Trump v stredu pohrozil Iránu obnovením ešte silnejších útokov, ak nepristúpi na dohodu so Spojenými štátmi. Ak to urobí, vojna sa podľa neho skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv. Zároveň však prejavil optimizmus, že dohoda by mohla byť čoskoro uzavretá.
