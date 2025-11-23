< sekcia Zahraničie
Rubio: V rokovaniach o konci vojny na Ukrajine bol dosiahnutý pokrok
Podľa Rubia bol vypracovaný základný dokument a zúžené sporné body.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ženeva 23. novembra (TASR) — Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu po dni rokovaní s ukrajinskými a európskymi predstaviteľmi v Ženeve o mierovom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine povedal, že je „veľmi optimistický“ a domnieva sa, že bol dosiahnutý obrovský pokrok. Informovali o tom svetové agentúry.
Podľa Rubia bol vypracovaný základný dokument a zúžené sporné body. Medzi otvorenými otázkami zostáva napríklad budúca úloha EÚ a NATO a bezpečnostné záruky. Žiadna z nevyriešených otázok však nie je neprekonateľná. Niektoré sporné body sa týkajú sémantiky alebo jazyka, zatiaľ čo iné si vyžadujú rozhodnutia alebo konzultácie „na vyššej úrovni“, uviedol Rubio na improvizovanom brífingu.
Návrh bude byť teraz predložený ruskej strane, ktorá ho musí schváliť. V ideálnom prípade by sa dohoda mohla dosiahnuť do štvrtka.
„Chceme, aby to bolo čoskoro, aby nezomierali ľudia,“ povedal Rubio.
„Naozaj sme sa posunuli vpred, takže som veľmi optimistický, že v dohľadnom čase, veľmi skoro, dosiahneme dohodu,“ dodal šéf americkej diplomacie .
Nedeľné rokovania v Ženeve označil za „najproduktívnejší deň v celom našom úsilí“ o dosiahnutie mieru na Ukrajine. Pred začiatkom rokovaní povedal, že mali jeden cieľ – pokúsiť sa zmierniť nezhody okolo kľúčových bodov budúcej mierovej dohody.
„To sme dnes v rozhodujúcej miere dosiahli,“ povedal Rubio. „Nechcem tu hovoriť o víťazstve alebo definitíve. Stále je toho potrebné veľa urobiť, ale dnes sme v tomto čase oveľa ďalej, ako sme boli ráno, keď sme začali,“ povedal.
O priebehu rokovaní Rubio oboznámil aj amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je s dosiahnutým pokrokom „spokojný“.
Podľa Rubia bol vypracovaný základný dokument a zúžené sporné body. Medzi otvorenými otázkami zostáva napríklad budúca úloha EÚ a NATO a bezpečnostné záruky. Žiadna z nevyriešených otázok však nie je neprekonateľná. Niektoré sporné body sa týkajú sémantiky alebo jazyka, zatiaľ čo iné si vyžadujú rozhodnutia alebo konzultácie „na vyššej úrovni“, uviedol Rubio na improvizovanom brífingu.
Návrh bude byť teraz predložený ruskej strane, ktorá ho musí schváliť. V ideálnom prípade by sa dohoda mohla dosiahnuť do štvrtka.
„Chceme, aby to bolo čoskoro, aby nezomierali ľudia,“ povedal Rubio.
„Naozaj sme sa posunuli vpred, takže som veľmi optimistický, že v dohľadnom čase, veľmi skoro, dosiahneme dohodu,“ dodal šéf americkej diplomacie .
Nedeľné rokovania v Ženeve označil za „najproduktívnejší deň v celom našom úsilí“ o dosiahnutie mieru na Ukrajine. Pred začiatkom rokovaní povedal, že mali jeden cieľ – pokúsiť sa zmierniť nezhody okolo kľúčových bodov budúcej mierovej dohody.
„To sme dnes v rozhodujúcej miere dosiahli,“ povedal Rubio. „Nechcem tu hovoriť o víťazstve alebo definitíve. Stále je toho potrebné veľa urobiť, ale dnes sme v tomto čase oveľa ďalej, ako sme boli ráno, keď sme začali,“ povedal.
O priebehu rokovaní Rubio oboznámil aj amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je s dosiahnutým pokrokom „spokojný“.