Rubio v telefonáte s Fidanom prisľúbil Turecku plnú podporu USA
Turecké ministerstvo obrany predtým oznámilo, že strelu, ktorá preletela cez vzdušné priestory Iraku a Sýrie, zostrelili systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany.
Autor TASR
Washington 5. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v telefonáte so svojím tureckým náprotivkom Hakanom Fidanom vyjadril plnú podporu USA Turecku, ku ktorému smerovala raketa vypálená z Iránu. Balistickú strelu zostrelili systémy protivzdušnej obrany NATO ešte predtým, než vletela do tureckého vzdušného priestoru, informuje TASR.
Rurio v telefonickom rozhovore Fidanovi povedal, že „útoky na suverénne územie Turecka sú neprijateľné, a prisľúbil plnú podporu zo strany Spojených štátov“, uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott, ktorého citovala agentúra AFP.
Turecké ministerstvo obrany predtým oznámilo, že strelu, ktorá preletela cez vzdušné priestory Iraku a Sýrie, zostrelili systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany umiestnené vo východnej oblasti Stredozemného mora.
Ankara si pre incident predvolala iránskeho veľvyslanca, ktorému tlmočila svoju reakciu a obavy. Fidan už skôr telefonoval so svojím iránskym náprotivkom Abbásom Arákčím a povedal mu, že „sa treba vyhnúť akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli viesť k rozšíreniu konfliktu“ na Blízkom východe.
Vojnu spustili v sobotu americké a izraelské útoky na Irán, ktorý reagoval odvetnými údermi na Izrael a ďalšie štáty v regióne.
