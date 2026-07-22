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Rubio varoval pred iránskou kontrolou nad Hormuzským prielivom
Spojené štáty sú podľa jeho slov naďalej otvorené rokovaniam s cieľom nájsť diplomatické riešenie, Irán však údajne neberie rozhovory medzi krajinami seriózne.
Autor TASR
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Manila 22. júla (TASR) - Kontrola Hormuzského prielivu zo strany Iránu by vytvorila nebezpečný precedens s dôsledkami presahujúcimi Blízky východ, vyhlásil v stredu šéf americkej diplomacie Marco Rubio počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Ak na Blízkom východe vytvoríme precedens, v ktorom sa národný štát môže rozhodnúť kontrolovať medzinárodnú vodnú cestu, vyberať mýto a vyhodiť do vzduchu vaše lode, ak nezaplatíte, vytvoríme veľmi nebezpečný precedens, ktorý sa bude opakovať v iných častiach sveta, vrátane tohto regiónu,“ povedal Rubio v Manile.
Jeho vyjadrenie prišlo krátko po tom, čo Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) vykonalo ďalšiu vlnu útokov proti Iránu s cieľom „oslabiť (jeho) schopnosť ohrozovať komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive“.
„V podstate je to veľmi jednoduché. Irán požaduje právo – ktoré nemá na základe žiadneho existujúceho právneho mechanizmu – kontrolovať tranzit dopravy cez Hormuzský prieliv... Základný princíp slobody plavby je ohrozený... To sa nesmie stať,“ uviedol Rubio.
Spojené štáty sú podľa jeho slov naďalej otvorené rokovaniam s cieľom nájsť diplomatické riešenie, Irán však údajne neberie rozhovory medzi krajinami seriózne. „Ak to budú brať vážne, budeme aj my. Ak nie, urobíme všetko potrebné na ochranu našich záujmov a záujmov našich spojencov,“ skonštatoval minister.
„Ak na Blízkom východe vytvoríme precedens, v ktorom sa národný štát môže rozhodnúť kontrolovať medzinárodnú vodnú cestu, vyberať mýto a vyhodiť do vzduchu vaše lode, ak nezaplatíte, vytvoríme veľmi nebezpečný precedens, ktorý sa bude opakovať v iných častiach sveta, vrátane tohto regiónu,“ povedal Rubio v Manile.
Jeho vyjadrenie prišlo krátko po tom, čo Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) vykonalo ďalšiu vlnu útokov proti Iránu s cieľom „oslabiť (jeho) schopnosť ohrozovať komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive“.
„V podstate je to veľmi jednoduché. Irán požaduje právo – ktoré nemá na základe žiadneho existujúceho právneho mechanizmu – kontrolovať tranzit dopravy cez Hormuzský prieliv... Základný princíp slobody plavby je ohrozený... To sa nesmie stať,“ uviedol Rubio.
Spojené štáty sú podľa jeho slov naďalej otvorené rokovaniam s cieľom nájsť diplomatické riešenie, Irán však údajne neberie rozhovory medzi krajinami seriózne. „Ak to budú brať vážne, budeme aj my. Ak nie, urobíme všetko potrebné na ochranu našich záujmov a záujmov našich spojencov,“ skonštatoval minister.