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Rubio: Venezuela potrebuje slobodnú tlač a novú volebnú komisiu
Spojené štáty začiatkom roka zajali v Caracase venezuelského prezidenta Nicolása Madura a predviedli pred súd v USA.
Autor TASR
Washington 3. júna (TASR) - Venezuela potrebuje na usporiadanie demokratických volieb slobodnú tlač a novú volebnú komisiu. Uviedol to v stredu americký minister zahraničia Marco Rubio, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Spojené štáty začiatkom roka zajali v Caracase venezuelského prezidenta Nicolása Madura a predviedli pred súd v USA. Päť mesiacov po tejto operácii je krajina podľa Rubia stále vo „fáze obnovy“.
„Súčasťou fázy obnovy je vytvorenie podmienok pre slobodnú a nezávislú tlač. Na to, aby ste mali slobodné a spravodlivé voľby, potrebujete nezávislú tlač,“ vyhlásil Rubio.
Šéf americkej diplomacie to označil za budúcnosť Venezuely, ale neuviedol, kedy by sa to mohlo stať. „Zaznamenali sme nárast tejto aktivity, nie je to stopercentné, ale musí to naďalej rásť,“ mieni.
Americký minister zahraničia pripomenul potrebu politických strán „organizovať sa a mobilizovať sa, pretože sa nemôžete zúčastniť na voľbách, ak ste na to nemali čas“.
Kongresmani sa Rubia pýtali na možnosť konania volieb vo Venezuele do konca roka 2027. „Chceli by sme to vidieť čo najskôr,“ odpovedal s tým, že od operácie proti Madurovi prešlo len päť mesiacov, nie päť rokov.
„Päť mesiacov nie je dlhá doba pre krajinu, ktorá si prešla tým, čím si prešla táto krajina. Je však jasné, že potrebujeme novú volebnú komisiu a v konečnom dôsledku budúcnosť Venezuely spočíva v slobodných a spravodlivých voľbách s viacerými stranami,“ dodal.
Spojené štáty začiatkom roka zajali v Caracase venezuelského prezidenta Nicolása Madura a predviedli pred súd v USA. Päť mesiacov po tejto operácii je krajina podľa Rubia stále vo „fáze obnovy“.
„Súčasťou fázy obnovy je vytvorenie podmienok pre slobodnú a nezávislú tlač. Na to, aby ste mali slobodné a spravodlivé voľby, potrebujete nezávislú tlač,“ vyhlásil Rubio.
Šéf americkej diplomacie to označil za budúcnosť Venezuely, ale neuviedol, kedy by sa to mohlo stať. „Zaznamenali sme nárast tejto aktivity, nie je to stopercentné, ale musí to naďalej rásť,“ mieni.
Americký minister zahraničia pripomenul potrebu politických strán „organizovať sa a mobilizovať sa, pretože sa nemôžete zúčastniť na voľbách, ak ste na to nemali čas“.
Kongresmani sa Rubia pýtali na možnosť konania volieb vo Venezuele do konca roka 2027. „Chceli by sme to vidieť čo najskôr,“ odpovedal s tým, že od operácie proti Madurovi prešlo len päť mesiacov, nie päť rokov.
„Päť mesiacov nie je dlhá doba pre krajinu, ktorá si prešla tým, čím si prešla táto krajina. Je však jasné, že potrebujeme novú volebnú komisiu a v konečnom dôsledku budúcnosť Venezuely spočíva v slobodných a spravodlivých voľbách s viacerými stranami,“ dodal.