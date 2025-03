Rubio vyjadril obavy nad zadržiavaním a masovými protestmi v Turecku

Washington 26. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok vyjadril "obavy" Spojených štátov v súvislosti so zadržiavaním a masovými protestami v Turecku. Počas protestov zadržala polícia do utorka už vyše 1400 osôb, oznámil turecký minister vnútra Ali Yerlikaya. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Šéf americkej diplomacie podľa vyhlásenia ministerstva vyjadril obavy zo situácie v Turecku počas stretnutia s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom vo Washingtone, kde dvojica diskutovala aj o bezpečnostnej spolupráci a obchode. Rubio podľa vyhlásenia zverejneného na internetovej stránke ministerstva tiež "požiadal Turecko o podporu mieru na Ukrajine a južnom Kaukaze".



Minulú stredu vypukli v Turecku masové protesty po tom, čo polícia zadržala opozičného istanbulského starostu Ekrema Imamoglua. Demonštranti na masových zhromaždeniach žiadajú prepustenie konkurenta prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



Imamoglu bol v stredu 19. marca zadržaný pre podozrenie z korupcie i terorizmu. V nedeľu bol oficiálne vzatý do väzby aj "dočasne" zbavený funkcie. V rovnaký deň bol na základe vnútrostraníckeho hlasovania napriek svojmu stíhaniu potvrdený ako kandidát Republikánskej ľudovej strany (CHP) na post prezidenta vo voľbách, ktoré by sa mali konať v roku 2028.



Širokou verejnosťou je podľa AP jeho zadržanie a stíhanie považované za politicky motivované a v krajine - napriek zákazom zhromažďovať sa - vyvolalo masové protesty. Vláda však trvá na tom, že súdnictvo v krajine je nezávislé a nemá naň politický vplyv.



Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya v utorok na sieti X oznámil, že polícia dosiaľ zadržala 1418 osôb za účasť "na nelegálnych demonštráciách". Minister zároveň varoval, že pre tých, ktorí "terorizujú ulice nebudú žiadne ústupky".



Obavy v súvislosti s protestami vyjadrila aj Organizácia Spojených národov a vyzvala orgány na vyšetrenie akéhokoľvek nezákonného použitia sily.