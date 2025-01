Rubio vyzval na odvážnu diplomaciu ukončiť inváziu Ruska na Ukrajine

Washington 15. januára (TASR) - Nastupujúca americká administratíva sa bude usilovať o "odvážnu diplomaciu" s cieľom ukončiť ruskú inváziu na Ukrajinu, uviedol v stredu nominant novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa na post šéfa diplomacie USA Marco Rubio. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



"Táto vojna sa musí skončiť a myslím si, že by to mala byť oficiálna politika Spojených štátov, že chceme vidieť, aby sa skončila," vyhlásil Rubio počas svojho vypočúvania na pôde amerického Senátu.



"Nebude to jednoduché úsilie... ale bude si vyžadovať odvážnu diplomaciu," zdôraznil.



Podľa jeho slov je pre každého dôležité, aby bol "realista". "Ústupky bude musieť urobiť Ruská federácia, ale aj Ukrajinci," podotkol Rubio.



Samotný Trump predtým vyhlásil, že ukončí vojnu na Ukrajine za jediný deň, pripomína AFP. Jeho spojenci medzitým hovoria o obmedzení pomoci Ukrajine v záujme doviesť ju k územným ústupkom.



Rubio, ktorý je tretíkrát na poste senátora za Floridu, je niekdajším politickým oponentom Trumpa, ktorý vehementne podporoval Ukrajinu i NATO, píše AFP.



Trump sa na adresu NATO počas prvého funkčného obdobia nevyjadroval príliš priaznivo a Alianciu označil za zlý obchod pre USA. Rubio sa od výziev na vystúpenie z NATO dištancoval, uviedol však, že pre Spojené štáty nie je dôležité len to, aby mali v oblasti obrany spojencov, ale aby mali schopných spojencov.