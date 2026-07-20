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Rubio vyzýva krajiny na väčšie úsilie o ochranu Hormuzského prielivu
Krehké prímerie medzi USA a Iránom sa zrútilo po údajných útokoch Teheránu na lode v Hormuzskom prielive zo začiatku júla.
Autor TASR
Washington 20. júla (TASR) - Irán využíva Hormuzský prieliv ako vyjednávací prostriedok v rámci konfliktu na Blízkom východe, vyhlásil v nedeľu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Ostatné krajiny podľa jeho slov musia zvýšiť tlak s cieľom ochrániť globálnu námornú dopravu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Je zrejmé, že Irán alebo aspoň niektorí ľudia v Iráne chcú kontrolovať tento prieliv a využívať ho proti svetu na dosiahnutie svojho,“ povedal Rubio novinárom pred odchodom na Filipíny, kde sa zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).
„Spojené štáty urobia a budú naďalej robiť všetko potrebné na ochranu globálnej námornej dopravy, ale ostatné krajiny musia začať prispievať, či už ide o výzbroj alebo financie, aby pomohli niesť toto bremeno,“ pokračoval minister.
Novinári sa Rubia tiež spýtali, či stále existuje diplomatické východisko z eskalujúceho konfliktu na Blízkom východe. „Myslím si, že sme vždy otvorení diplomacii. Musí to byť skutočné. Musí to byť dohoda, ktorú sú ochotní dodržiavať,“ odpovedal.
„Nemôžu mať platné memorandum o porozumení, ak porušujú jeho podmienky... Chcem povedať, že Spojené štáty vždy zostávajú otvorené diplomatickému riešeniu. S Iránom sme to skúšali viackrát a budeme v tom pokračovať,“ uzavrel Rubio.
Krehké prímerie medzi USA a Iránom sa zrútilo po údajných útokoch Teheránu na lode v Hormuzskom prielive zo začiatku júla. AFP pripomína, že cez túto kľúčovú námornú trasu pred vojnou na Blízkom východe prechádzala pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu.
„Je zrejmé, že Irán alebo aspoň niektorí ľudia v Iráne chcú kontrolovať tento prieliv a využívať ho proti svetu na dosiahnutie svojho,“ povedal Rubio novinárom pred odchodom na Filipíny, kde sa zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).
„Spojené štáty urobia a budú naďalej robiť všetko potrebné na ochranu globálnej námornej dopravy, ale ostatné krajiny musia začať prispievať, či už ide o výzbroj alebo financie, aby pomohli niesť toto bremeno,“ pokračoval minister.
Novinári sa Rubia tiež spýtali, či stále existuje diplomatické východisko z eskalujúceho konfliktu na Blízkom východe. „Myslím si, že sme vždy otvorení diplomacii. Musí to byť skutočné. Musí to byť dohoda, ktorú sú ochotní dodržiavať,“ odpovedal.
„Nemôžu mať platné memorandum o porozumení, ak porušujú jeho podmienky... Chcem povedať, že Spojené štáty vždy zostávajú otvorené diplomatickému riešeniu. S Iránom sme to skúšali viackrát a budeme v tom pokračovať,“ uzavrel Rubio.
Krehké prímerie medzi USA a Iránom sa zrútilo po údajných útokoch Teheránu na lode v Hormuzskom prielive zo začiatku júla. AFP pripomína, že cez túto kľúčovú námornú trasu pred vojnou na Blízkom východe prechádzala pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu.