Rubio začal na poste ministra stretnutím so zámorskými partnermi

Washington 22. januára (TASR) – Nový minister zahraničných vecí USA Marco Rubio sa v utorok počas prvého dňa pôsobenia vo funkcii stretol s rezortnými kolegami z Japonska, Indie a Austrálie. TASR informuje na základe správy agentúr AP a AFP.



Prvé osobné stretnutie lídrov zoskupenia s oficiálnym názvom Štvorstranný bezpečnostný dialóg (anglická skratka QUAD) sa konalo v metropole Spojených štátov Washington D.C. Všetci štyria šéfovia diplomacie najskôr absolvovali spoločné stretnutie a Rubio sa neskôr stretol s každým rezortným kolegom osobitne, píše AP.



Autorom myšlienky na vytvorenie QUAD bol zosnulý bývalý premiér Japonska Šinzo Abe, neskôr ho na stretnutie lídrov rozšíril bývalý americký prezident Joe Biden.



Stretnutie sa podľa AFP konalo v čase, keď prezident USA Donald Trump vyhlasuje pritvrdenie politiky proti Číne. Stretnutie zároveň kontrastuje s Trumpovým často odmietavým postojom spojencov a partnerov USA.



Čína QUAD opakovane ostro kritizovala a USA obvinila z pokusov o jej obkľúčenie. Členovia QUAD pokusy o neutralizáciu Číny popierajú, no niektorým krajinám, ktoré by inak mohla viac lákať Čína, sa snažia ponúkať jednotný postup v rôznych oblastiach od vakcinácie po odstraňovanie následkov katastrof, píše AFP.



"Očakávam, že každá krajina na svete bude konať v rámci svojich vlastných záujmov. V prípadoch, že sa naše ich záujmy spoja, a ja dúfam, že ich bude mnoho, sa tešíme na spoluprácu," vyhlásil Rubio.



"Sme si vedomí toho, že žiaľ nastanú aj prípady, keď medziľudský kontakt vyústi pre ľudskú prirodzenosť aj do konfliktu," pokračoval americký šéf diplomacie. "Budeme sa im snažiť predchádzať, no nikdy to nebudeme robiť na úkor našej národnej bezpečnosti a nikdy to nebudeme robiť na úkor našich štátnych záujmov a nebudeme to robiť ani na úkor najhlbších hodnôt nášho národa a jeho občanov," dodal.