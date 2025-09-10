< sekcia Zahraničie
Rubio zdôraznil záujem o „konštruktívny“ dialóg s Čínou
Šéf americkej diplomacie bol v minulosti ako senátor známy svojím tvrdým postojom voči komunistickej Číne.
Autor TASR
Washington 10. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu počas telefonického rozhovoru so svojím čínskym rezortným partnerom Wang Im vyhlásil, že ma záujem o konštruktívny dialóg s Pekingom. Šéfovia diplomacií Spojených štátov a Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) spolu telefonovali niekoľko dní po rozsiahlej vojenskej prehliadke v Pekingu, na ktorej sa zúčastnili aj lídri z Ruska či Severnej Kórey. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rubio v rozhovore s Wang Im „zdôraznil dôležitosť otvorenej a konštruktívnej komunikácie týkajúcej sa rôznych bilaterálnych záležitostí,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí bez poskytnutia bližších podrobností.
Šéf americkej diplomacie bol v minulosti ako senátor známy svojím tvrdým postojom voči komunistickej Číne. Vtedy varoval pred globálnym bojom, ktorý má zabrániť Pekingu v predstihnutí USA ako hlavnej svetovej veľmoci, píše AFP. Rubio však počas júlového stretnutia s Wang Im a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom ocenil svoje vzťahy s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a vyjadril nádej, že ho čoskoro navštívi. Trump napriek tomu nedávno naznačil potenciálne zvýšenie ciel pre Čínu pre jej nákupy ropy z Ruska, ktoré doposiaľ neprijalo výzvy amerického lídra na uzavretie prímeria vo vojne na Ukrajine.
Ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un sa minulý týždeň zúčastnili na veľkej vojenskej prehliadke v Pekingu v rámci 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Trump v reakcii na to obvinil Kima, Putina a Siho z konšpirovania proti Spojeným štátom, pripomína AFP.
Rubio v rozhovore s Wang Im „zdôraznil dôležitosť otvorenej a konštruktívnej komunikácie týkajúcej sa rôznych bilaterálnych záležitostí,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí bez poskytnutia bližších podrobností.
Šéf americkej diplomacie bol v minulosti ako senátor známy svojím tvrdým postojom voči komunistickej Číne. Vtedy varoval pred globálnym bojom, ktorý má zabrániť Pekingu v predstihnutí USA ako hlavnej svetovej veľmoci, píše AFP. Rubio však počas júlového stretnutia s Wang Im a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom ocenil svoje vzťahy s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a vyjadril nádej, že ho čoskoro navštívi. Trump napriek tomu nedávno naznačil potenciálne zvýšenie ciel pre Čínu pre jej nákupy ropy z Ruska, ktoré doposiaľ neprijalo výzvy amerického lídra na uzavretie prímeria vo vojne na Ukrajine.
Ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un sa minulý týždeň zúčastnili na veľkej vojenskej prehliadke v Pekingu v rámci 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Trump v reakcii na to obvinil Kima, Putina a Siho z konšpirovania proti Spojeným štátom, pripomína AFP.