Rubio zhodnotil stretnutie s pápežom Levom XIV. pozitívne
Autor TASR
Rím 8. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok označil stretnutie s pápežom Levom XIV. vo Vatikáne za „veľmi dobré“. Súkromnú audienciu s hlavou katolíckej cirkvi absolvoval vo štvrtok, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Rubio novinárom potvrdil, že s pápežom diskutovali o oblastiach spoločného záujmu, vrátane náboženskej slobody a hrozby, ktorú predstavuje Irán. Počas návštevy sa stretol aj so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom.
„Informoval som ich o situácii s Iránom, vyjadril som náš názor na to, prečo je toto dôležité, a na nebezpečenstvo, ktoré Irán predstavuje pre svet,“ potvrdil Rubio.
Dodal, že to bola tiež „príležitosť osobne vyjadriť svoje pocity“. „Je dôležité zdieľať naše názory, vysvetlenia a pochopenie toho, odkiaľ vychádzame. A myslím si, že to bolo veľmi pozitívne,“ poznamenal.
Šéf americkej diplomacie Vatikán navštívil po ostrých slovách prezidenta Donalda Trumpa na adresu pápeža. Podľa AFP sa minister, ktorý je hlboko veriacim katolíkom, predtým snažil zmierniť spor medzi nimi.
Trump pápežovi v apríli vyčítal, že si svoju prácu nevykonáva dobre. Označil ho za „slabého v boji proti kriminalite“ a „hrozného v zahraničnej politike“ po tom, čo pápež odsúdil útok USA a Izraela na Irán ako „skutočne neprijateľný“. Už vtedy Trump tvrdil, že Lev XIV. chce Iránu umožniť vlastniť jadrové zbrane.
Pápež na to reagoval vyhlásením, že sa „nebojí“ americkej administratívy a má „morálnu povinnosť vyjadrovať sa“ k vojne odmietavo a kriticky. Trump následne tvrdil, že pápež údajne podporuje jadrové vyzbrojenie Iránu, čo Vatikán odmietol. Lev XIV. zdôraznil, že katolícka cirkev dlhodobo odmieta všetky jadrové zbrane.
„Toto je cesta, ktorá bola naplánovaná ešte predtým, ako sa všetky tieto veci stali,“ vyhlásil Rubio v piatok.
