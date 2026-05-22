< sekcia Zahraničie
Rubio:Trump je zo spojencov sklamaný, no presunmi vojakov ich netrestá
Ministerstvo obrany USA nedávno oznámilo, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov.
Autor TASR
Štokholm 22. mája (TASR) - Prezident USA Donald Trump je sklamaný z niektorých členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) pre ich nedostatočnú podporu vo vojne proti Iránu, ale presuny amerických vojakov v Európe nie sú trestom. V piatok to podľa agentúry AFP vyhlásil šéf diplomacie Spojených štátov Marco Rubio. Očakáva, že nadchádzajúci summit NATO v tureckej Ankare bude jedným z tých dôležitejších v histórii Aliancie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Názory prezidenta, ktorý je - úprimne povedané - sklamaný z niektorých našich spojencov z NATO a ich reakcií na naše operácie na Blízkom východe - sú dobre známe. Bude sa to musieť riešiť, ale dnes nie,“ povedal Rubio pred záverom dvojdňového ministerského zasadnutia NATO vo Švédsku.
Ministerstvo obrany USA nedávno oznámilo, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Rozhodnutie padlo po rozkole Trumpa s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, ktorý predtým šéfa Bieleho domu rozhneval tvrdeniami, že USA nemajú stratégiu na ukončenie vojny proti Iránu a že Teherán v rokovaniach Washington „ponižuje“.
V súvislosti s americkou vojenskou prítomnosťou v Európe Rubio novinárom povedal, že Spojené štáty majú naďalej globálne záväzky, ktoré si musia plniť, pokiaľ ide o rozmiestňovanie ich síl. To si podľa neho vyžaduje neustále prehodnocovanie, kam vojakov umiestniť. „Nie je to žiadny trest, je to len niečo, čo deje,“ uviedol.
Trump v noci na piatok oznámil, že USA vyšlú do Poľska dodatočných 5000 vojakov. Toto rozhodnutie pripísal svojmu blízkemu vzťahu s poľským prezidentom Karolom Nawrockým.
Americký prezident tým podľa AFP zaskočil ministrov, ktorí sa zišli v švédskom meste Helsingborg, keďže predstavitelia Washingtonu ešte minulý týždeň informovali, že plánované nasadenie 4000 amerických vojakov do Poľska bolo zrušené. O niečo neskôr zase tvrdili, že nebolo zrušené, ale len odložené.
„Je to naozaj mätúce a nie vždy sa v tom dá ľahko zorientovať,“ skonštatovala švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmerová Stenergardová.
Slovensko na ministerskom stretnutí zastupuje šéf diplomacie Juraj Blanár.
„Názory prezidenta, ktorý je - úprimne povedané - sklamaný z niektorých našich spojencov z NATO a ich reakcií na naše operácie na Blízkom východe - sú dobre známe. Bude sa to musieť riešiť, ale dnes nie,“ povedal Rubio pred záverom dvojdňového ministerského zasadnutia NATO vo Švédsku.
Ministerstvo obrany USA nedávno oznámilo, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Rozhodnutie padlo po rozkole Trumpa s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, ktorý predtým šéfa Bieleho domu rozhneval tvrdeniami, že USA nemajú stratégiu na ukončenie vojny proti Iránu a že Teherán v rokovaniach Washington „ponižuje“.
V súvislosti s americkou vojenskou prítomnosťou v Európe Rubio novinárom povedal, že Spojené štáty majú naďalej globálne záväzky, ktoré si musia plniť, pokiaľ ide o rozmiestňovanie ich síl. To si podľa neho vyžaduje neustále prehodnocovanie, kam vojakov umiestniť. „Nie je to žiadny trest, je to len niečo, čo deje,“ uviedol.
Trump v noci na piatok oznámil, že USA vyšlú do Poľska dodatočných 5000 vojakov. Toto rozhodnutie pripísal svojmu blízkemu vzťahu s poľským prezidentom Karolom Nawrockým.
Americký prezident tým podľa AFP zaskočil ministrov, ktorí sa zišli v švédskom meste Helsingborg, keďže predstavitelia Washingtonu ešte minulý týždeň informovali, že plánované nasadenie 4000 amerických vojakov do Poľska bolo zrušené. O niečo neskôr zase tvrdili, že nebolo zrušené, ale len odložené.
„Je to naozaj mätúce a nie vždy sa v tom dá ľahko zorientovať,“ skonštatovala švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmerová Stenergardová.
Slovensko na ministerskom stretnutí zastupuje šéf diplomacie Juraj Blanár.