Rubľovova ikona Najsvätejšej Trojice bude vystavená o mesiac dlhšie

Moskva/Praha 19. júna (TASR) - Vzácna ikona Najsvätejšej Trojice, ktorú napísal Andrej Rubľov, bude v moskovskom Chráme Krista Spasiteľa vystavená až do 19. júla. S odvolaním sa na ruskú tlačovú agentúru TASS a ruské ministerstvo kultúry o tom informovala britská stanica BBC.



Predĺženie vystavenia ikony ruské ministerstvo kultúry vysvetľuje žiadosťou ruskej pravoslávnej cirkvi, "aby sa jej veriaci mohli pokloniť v deň sviatku svätého Sergija Radonežského", ktorý sa slávi 18. júla.



Ministerstvo kultúry pritom predtým tvrdilo, že ikona, ktorá bola do Chrámu Krista Spasiteľa prenesená z Tretiakovskej galérie 3. júna, zostane v chráme do 18. júna.



Potom ju mali previezť na reštaurovanie a následne do Chrámu sv. Trojice v Trojicko-sergijevskej lavre v Sergijevom Posade neďaleko Moskvy.



O tom, že ikona Najsvätejšej Trojice bude odovzdaná ruskej pravoslávnej cirkvi, rozhodol ruský prezident Vladimir Putin v polovici mája, údajne v reakcii na "početné žiadosti pravoslávnych veriacich".



Muzeálna obec a viacerí ruskí vedci sa proti tomu ostro postavili. Podľa ich názoru uloženie ikony mimo priestorov múzea, bez dohľadu odborníkov a dodržania potrebných teplotných a vlhkostných podmienok, povedie k jej zničeniu.



V máji účastníci zasadnutia reštaurátorskej komisie v Tretiakovskej galérii dospeli k názoru, že presun ikony nie je možný kvôli jej nestabilnému stavu i predchádzajúcim poškodeniam počas posledného zapožičania Tretiakovskou galériou pre potreby cirkvi.



Patriarcha Kirill vtedy odvolal z úradu archijereja Leonida Kalinina, ktorý sa ako predseda Rady pre umenie ruskej pravoslávnej cirkvi zúčastnil na danom zasadnutí a podpísal zápisnicu s príslušným rozhodnutím.



Na ministerstve kultúry podľa BBC ubezpečili, že "ikona je v stabilnom stave, prudké výkyvy teploty a vlhkostných podmienok v chráme neboli zaznamenané".



Predpokladá sa, že toto majstrovské dielo bolo Rubľovom napísané pre kláštor v meste Sergijev Posad pri Moskve. Po boľševickej revolúcii v roku 1917 bola ikona v roku 1929 prenesená do Tretiakovskej galérie. Toto múzeum opustila len niekoľkokrát vrátane obdobia druhej svetovej vojny, keď ju premiestnili do bezpečia.



Cirkev, ktorej konzervativizmus Putin presadzuje ako súčasť svojej vízie ruskej národnej identity, je jedným z najhorlivejších inštitucionálnych podporovateľov vojny na Ukrajine. Patriarcha Kirill v kázni v septembri minulého roka podľa agentúry Reuters vyhlásil, že padlí ruskí vojaci svojou smrťou vo vojne na Ukrajine "zmyjú všetky (svoje) hriechy".