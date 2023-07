Rubľovovu ikonu odviezli z Chrámu Krista Spasiteľa na reštaurovanie

Moskva/Praha 20. júla (TASR) - Vzácnu ikonu Najsvätejšej Trojice, ktorú vytvoril Andrej Rubľov, previezli v stredu z moskovského Chrámu Krista Spasiteľa, kde bola vystavená od 3. júna, do celoštátneho centra pre výskum a reštaurovanie umeleckých predmetov. Informovala o tom rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



V tzv. Grabarovom centre sa ikona podrobí konzervácii a reštaurovaniu. Reštaurátori posúdia aj možné poškodenie, ktoré mohla ikona utrpieť pri preprave a vystavení v Chráme Krista Spasiteľa.



Tam totiž nebola vystavená v hermeticky uzavretej kapsule s klimatizáciou, ale v obyčajnej sklenenej vitríne.



Odborníci konštatovali, že teplotné parametre v chráme boli v normálnom rozmedzí, ale vlhkosť bola o 10 - 15 percent nižšia, ako sa vyžaduje, čo mohlo viesť k vysychaniu vrstvy farby.



Proti vystaveniu vzácnej ikony v Chráme Krista Spasiteľa sa predtým postavili historici umenia s vysvetlením, že vzhľadom na schátranosť tohto majstrovského diela môže jeho vystavenie či uloženie mimo múzea viesť k jeho nenávratnému poškodeniu.



V Grabarovom centre budú musieť reštaurátori pripraviť ikonu na jej definitívne premiestnenie do miesta trvalého uloženia v Chrámeu sv. Trojice v Trojicko-sergijevskej lavre v Sergijevom Posade neďaleko Moskvy.



Ruské ministerstvo kultúry a ruská pravoslávna cirkev podpísali 12. júla dohodu o odovzdaní ikony Najsvätejšej Trojice ruskej pravoslávnej cirkvi na bezplatné používanie na 49 rokov s možnosťou predĺženia.



Ikona pritom zároveň zostáva súčasťou muzeálneho fondu Ruska a v operatívnej správe Tretiakovskej galérie v Moskve. Zodpovednosť za adekvátnu starostlivosť o toto dielo si obe strany delia.



Cirkev, ktorej konzervativizmus Putin presadzuje ako súčasť svojej vízie ruskej národnej identity, je jedným z najhorlivejších inštitucionálnych podporovateľov vojny na Ukrajine. Patriarcha Kirill v kázni v septembri minulého roka podľa agentúry Reuters vyhlásil, že padlí ruskí vojaci svojou smrťou vo vojne na Ukrajine "zmyjú všetky (svoje) hriechy".



Predpokladá sa, že toto majstrovské dielo bolo Rubľovom napísané pre kláštor v meste Sergijev Posad. Po boľševickej revolúcii v roku 1917 bola ikona v roku 1929 prenesená do Tretiakovskej galérie. Toto múzeum opustila len niekoľkokrát vrátane obdobia druhej svetovej vojny, keď ju premiestnili do bezpečia.