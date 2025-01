Ručička Hodín sa posunula, sme bližšie ku globálnej skáze

Washington 28. januára (TASR) - Takzvané Hodiny posledného súdu (Doomsday Clock) sa v utorok posunuli vpred o jednu sekundu. , Hodiny symbolicky upozorňujú, ako blízko je ľudstvo ku globálnej skaze. Od polnoci teraz ľudstvo delí iba 89 sekúnd a k úplnej skaze je svet bližšie ako kedykoľvek predtým. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



Organizácia Bulletin of the Atomic Scientists tento rok posunula ručičky symbolických hodín pre obavy z vypuknutia nukleárneho konfliktu, dopadov klimatickej zmeny a šírenia dezinformácií.



Podľa vyhlásenia organizácie posun ručičiek signalizuje, že "svetu hrozí bezprecedentné riziko" a zotrvanie na súčasnej ceste je "istou formou šialenstva". Predstavitelia Bulletin of the Atomic Scientists tvrdia, že súčasnú situáciu môžu zvrátiť najmä svetové veľmoci ako Spojené štáty, Čína a Rusko.



Autori tvrdia, že riziko použitia jadrových zbraní sa znásobuje v dôsledku zvyšovania jadrových kapacít zo strany Číny a rušenia zmlúv o jadrových zbraniach zo strany Ruska. USA sa navyše podľa nich vzdali svojej opatrnej pozície v tejto otázke.



"Zdá sa, že (Spojené štáty) sú ochotné rozšíriť svoj jadrový arzenál a zaujať postoj, ktorý posilňuje presvedčenie, že obmedzené použitie jadrových zbraní je možné zvládnuť," tvrdia autori. Za nebezpečenstvo taktiež považujú umelú inteligenciu, ktorá môže byť v budúcnosti integrovaná do zbraňových systémov.



Zásadným problémom je aj klimatická zmena, keďže rok 2024 bol najteplejším v histórii meraní. Napriek katastrofickým dopadom zmeny klímy emisie skleníkových plynov ďalej rastú a investície do ich znižovania podľa vedcov neboli ani zďaleka dostatočné. Znepokojujúcou je aj nízka priorita, ktorú klimatickej zmene prikladá nová americká administratíva.



Spoločnosť Bulletin of the Atomic Scientists v roku 1945 založili fyzici Albert Einstein, Robert Oppenheimer a ďalší vedci z Chicagskej univerzity podieľajúci sa na vývoji prvej atómov bomby. Vydáva aj odborný časopis s rovnakým názvom. Hodiny posledného súdu vytvorila o dva roky neskôr, aby informovali verejnosť o hrozbách pre ľudskú existenciu a planétu spôsobených človekom. V roku 1947 delilo ľudstvo od polnoci až sedem minút.