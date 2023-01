Ručičku hodín súdneho dňa delí od polnoci 90 sekúnd

Washington 24. januára (TASR) — Ručička symbolických Hodín súdneho dňa (Doomsday Clock), ktoré ukazujú, ako blízko je Zem k úplnému zničeniu, sa posunula a od polnoci ju delí 90 sekúnd. Túto informáciu v utorok zverejnil akademický žurnál Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) na základe rozhodnutia vedeckej rady, v ktorej je aj desať laureátov Nobelovej ceny, napísala v utorok agentúra AFP.



V januári 2020 sa ručičky hodín súdneho dňa posunuli na 100 sekúnd pred polnocou, čo bolo najbližšie k polnoci v histórii, a zostali tam aj nasledujúce dva roky.



Vo vyhlásení zverejnenom BAS v utorok sa uvádza, že tento rok sa hodiny posúvajú o desať sekúnd dopredu "najmä, ale nie výlučne v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu a zvýšeného rizika jadrovej eskalácie".



"Chabo skrývané hrozby Ruska, že použije jadrové zbrane, pripomínajú svetu, že eskalácia konfliktu — náhodou, úmyselne alebo nesprávnym výpočtom — je veľkým rizikom," uvádza sa vo vyhlásení. "Možnosť, že sa konflikt vymkne spod kontroly kohokoľvek, zostáva vysoká," upozorňuje BAS.



Na zmenu časového údaju mali vplyv aj pretrvávajúce hrozby v podobe klimatickej krízy a rozpadu globálnych noriem a inštitúcií potrebných na zmiernenie rizík spojených s pokročilými technológiami a biologickými hrozbami, ako je napríklad i choroba COVID-19.



"Žijeme v čase bezprecedentného ohrozenia a stav Hodín súdneho dňa odráža túto realitu," povedala prezidentka a výkonná riaditeľka BAS Rachel Bronsonová.



Upozornila, že veľká ručička je najbližšie k polnoci v dejinách Hodín súdneho dňa. Vyhlásila, že "toto rozhodnutie naši odborníci neberú na ľahkú váhu."



Pripomenula, že "vláda USA, jej spojenci v NATO a Ukrajina majú množstvo kanálov na dialóg". "Naliehavo vyzývame vedúcich predstaviteľov, aby ich všetky preskúmali v čo najväčšej miere, aby sa čas na hodinách mohol vrátiť späť," apelovala.



BAS založili v roku 1945 Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer a ďalší vedci, ktorí počas druhej svetovej vojny pracovali na projekte Manhattan. Z tohto projektu vzišla v roku 1945 prvá atómová zbraň.



Myšlienka hodín symbolizujúcich globálnu zraniteľnosť voči katastrofe vznikla v roku 1947. O nastavení hodín rozhoduje vedecko-bezpečnostný výbor BAS, ktorý momentálne zahŕňa desiatich držiteľov Nobelovej ceny.



Hodiny boli pôvodne nastavené na sedem minút do polnoci. Najďalej od polnoci — 17 minút — sa nachádzali po skončení studenej vojny v roku 1991.



Od roku 1945 k riziku atómovej vojny pribudli aj globálna zmena klímy, znečistenie a mnoho ďalších faktorov, ktoré ohrozujú celú biosféru.