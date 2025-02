Moskva/Kyjev 20. februára (TASR) - Rusko získalo od Ukrajiny späť približne 64 percent obsadeného územia v Kurskej oblasti, informoval vo štvrtok náčelník Hlavného operačného riaditeľstva generálneho štábu ruskej armády Sergej Rudskoj. Ukrajinu podľa neho Rusko zatlačilo do defenzívy, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Oslobodili sme viac ako 800 štvorcových kilometrov, čo predstavuje asi 64 percent územia, ktoré (Ukrajina) pôvodne okupovala," povedal Rudskoj pre ruské vojenské noviny Krasnaja zvezda. Kyjev údajne naďalej kontroluje asi 400 štvorcových kilometrov v regióne, ktorého časť obsadil v lete 2024.



"V súčasnosti je iniciatíva v Kurskej oblasti plne na našej strane. Ruské sily postupujú všetkými smermi," dodal Rudskoj.



Podľa neho Moskva kontroluje 75 percent Doneckej oblasti, Záporožia a Chersonu a 99 percent Luhanskej oblasti. Ide o ukrajinské územie, ktoré je podľa jeho slov teraz právne súčasťou Ruska a Ukrajine nikdy vrátené nebude.



"Minulý rok bol prelomový v dosahovaní našich cieľov. Kyjevský režim už nebude môcť výrazne zmeniť situáciu na bojisku... Nepriateľ do značnej miery stratil schopnosť vyrábať potrebné zbrane, vybavenie a muníciu," doplnil Rudskoj.



Budúcnosť ozbrojeného konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom už podľa Rudskoja nezávisí od Ukrajiny, ale od toho, či západné krajiny budú súhlasiť s vytvorením novej európskej bezpečnostnej architektúry, ktorá by zohľadňovala záujmy Ruska.