< sekcia Zahraničie
V Maďarsku Ruff zvolal ďalšiu mimoriadnu schôdzu parlamentu
Ruff zdôvodnil zvolanie mimoriadnej schôdze okrem iného nutnosťou schválenia zmien zákonov o verejnom vzdelávaní.
Autor TASR
Budapešť 29. júla (TASR) – Maďarská vláda iniciovala na pondelok a utorok budúceho týždňa ďalšie dvojdňové mimoriadne zasadnutie parlamentu a mimoriadne schôdze budú pokračovať aj v auguste. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Zvolanie mimoriadneho rokovania zákonodarného zboru inicioval šéf úradu vlády Bálint Ruff. Podľa príslušného dokumentu by mali poslanci parlamentu rokovať okrem iného aj o novelách zákonov týkajúcich sa spracovania zdravotných údajov, ale aj o zmenách v legislatíve o verejnom vzdelávaní a o nominovaní predsedu a členov Mediálnej rady.
Ruff zdôvodnil zvolanie mimoriadnej schôdze okrem iného nutnosťou schválenia zmien zákonov o verejnom vzdelávaní. Podľa jeho vyjadrenia inštitúcie verejného vzdelávania získajú vďaka legislatívnym zmenám späť svoju organizačnú a odbornú autonómiu, pričom návrh zároveň obnovuje kolektívne práva zamestnancov v tejto oblasti.
Jarné zasadnutie parlamentu sa skončilo 15. júna, odvtedy vláda iniciovala zvolanie mimoriadnej schôdze každý týždeň. Na základe harmonogramu parlamentu sa dve mimoriadne dvojdňové schôdze budú konať aj v priebehu augusta.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Zvolanie mimoriadneho rokovania zákonodarného zboru inicioval šéf úradu vlády Bálint Ruff. Podľa príslušného dokumentu by mali poslanci parlamentu rokovať okrem iného aj o novelách zákonov týkajúcich sa spracovania zdravotných údajov, ale aj o zmenách v legislatíve o verejnom vzdelávaní a o nominovaní predsedu a členov Mediálnej rady.
Ruff zdôvodnil zvolanie mimoriadnej schôdze okrem iného nutnosťou schválenia zmien zákonov o verejnom vzdelávaní. Podľa jeho vyjadrenia inštitúcie verejného vzdelávania získajú vďaka legislatívnym zmenám späť svoju organizačnú a odbornú autonómiu, pričom návrh zároveň obnovuje kolektívne práva zamestnancov v tejto oblasti.
Jarné zasadnutie parlamentu sa skončilo 15. júna, odvtedy vláda iniciovala zvolanie mimoriadnej schôdze každý týždeň. Na základe harmonogramu parlamentu sa dve mimoriadne dvojdňové schôdze budú konať aj v priebehu augusta.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)