< sekcia Zahraničie
Ruginiené sa môže pokúsiť zostaviť vládu, rozhodli litovskí poslanci
Na post predsedníčky vlády navrhla Ruginiené najsilnejšia strana litovskej vládnej koalície - Litovská sociálnodemokratická strana (LSPD) - a následne ju nominoval aj prezident.
Autor TASR
Vilnius 26. augusta (TASR) - Litovský parlament v utorok hlasovaním umožnil ministerke práce Inge Ruginiené, aby sa pokúsila zostaviť vládu. Politička je tak o krok bližšie stať sa premiérkou. Zloženie jej kabinetu bude ešte musieť odsúhlasiť prezident Gitanas Nauséda a potom v septembri ju čaká druhé hlasovanie v parlamente o potvrdení programového vyhlásenia vlády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Na post predsedníčky vlády navrhla Ruginiené najsilnejšia strana litovskej vládnej koalície - Litovská sociálnodemokratická strana (LSPD) - a následne ju nominoval aj prezident.
Začiatkom augusta podal demisiu premiér a šéf LSPD Gintautas Paluckas pre podozrenia z korupcie. Dočasnú vládu po jeho odstúpení až do vymenovania nového kabinetu vedie minister financií Rimantas Šadžius.
Ruginiené (44) do jednokomorového parlamentu zvolili vlani po prvýkrát. Dlhoročná odborárka pôsobila ako podpredsedníčka Európskej konfederácie odborových zväzov a viedla Litovskú konfederáciu odborových zväzov. Od decembra 2024 je ministerkou práce a sociálneho zabezpečenia.
Politička bola v minulosti kritizovaná za obchodné aktivity svojho manžela či návštevy príbuzných v Rusku v rokoch 2015 a 2018. Ruginiené novinárom opakovane povedala, že ich už nenavštevuje a že vždy podporovala Ukrajinu v boji proti Rusku. Takisto podľa svojich slov plánuje pokračovať v záväzku Paluckasovej vlády začať v priebehu najbližších rokov vynakladať päť až šesť percent HDP na obranu.
Na post predsedníčky vlády navrhla Ruginiené najsilnejšia strana litovskej vládnej koalície - Litovská sociálnodemokratická strana (LSPD) - a následne ju nominoval aj prezident.
Začiatkom augusta podal demisiu premiér a šéf LSPD Gintautas Paluckas pre podozrenia z korupcie. Dočasnú vládu po jeho odstúpení až do vymenovania nového kabinetu vedie minister financií Rimantas Šadžius.
Ruginiené (44) do jednokomorového parlamentu zvolili vlani po prvýkrát. Dlhoročná odborárka pôsobila ako podpredsedníčka Európskej konfederácie odborových zväzov a viedla Litovskú konfederáciu odborových zväzov. Od decembra 2024 je ministerkou práce a sociálneho zabezpečenia.
Politička bola v minulosti kritizovaná za obchodné aktivity svojho manžela či návštevy príbuzných v Rusku v rokoch 2015 a 2018. Ruginiené novinárom opakovane povedala, že ich už nenavštevuje a že vždy podporovala Ukrajinu v boji proti Rusku. Takisto podľa svojich slov plánuje pokračovať v záväzku Paluckasovej vlády začať v priebehu najbližších rokov vynakladať päť až šesť percent HDP na obranu.