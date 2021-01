Rúhání: Chaos v Kongrese odhalil krehkosť západnej demokracie

Teherán/Jeruzalem/Washington 7. januára (TASR) – Chaos, ktorý rozpútali v budove amerického Kongresu prívrženci dosluhujúceho prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, „odhalil krehkosť západnej demokracie". Vyhlásil to vo štvrtok iránsky prezident Hasan Rúhání, píše agentúra AFP.



„Videli sme, že pre populizmus je, žiaľ, pôda úrodná aj napriek pokroku vo vede či priemysle. Prišiel populista a za posledné štyri roky priviedol svoju krajinu ku katastrofe," povedal Rúhání v televíznom príhovore. „Dúfam, že sa z toho poučí celý svet a aj budúci personál Bieleho domu," dodal.



Od Bidenovho víťazstva Rúháního vláda opakovane signalizuje svoju otvorenosť voči nastupujúcej americkej administratíve, aj keď najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí varuje pred nádejami vkladanými do otvárania sa Západu.



Útok Trumpových stúpencov na budovu Kapitolu, sídla amerického Kongresu, odsúdil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podľa neho išlo o nehanebné násilie. Vyhlásil to vo štvrtok po boku amerického ministra financií Stevea Mnuchina, ktorý je aktuálne na návšteve Jeruzalema.



Podľa šéfa rezortu financií USA nastal čas, aby sa (americký) národ spojil a rešpektoval demokratický proces v Spojených štátoch.



Útoky protrumpovských výtržníkov označil za neprijateľné. „Nepochybujem o tom, že americká demokracia zvíťazí. Vždy to tak bolo," dodal Netanjahu, ktorý Trumpa už viackrát označil za vôbec najlepšieho priateľa, akého kedy Izrael v Bielom dome mal.



V stredu obklopili budovu Kongresu stovky Trumpových priaznivcov, strhli barikády pred hlavným vchodom a desiatky z nich vnikli aj dovnútra po tom, ako sa jeho obe komory zišli na zasadnutí s cieľom potvrdiť víťazstvo Trumpovho súpera Joea Bidena v prezidentských voľbách.



Útok na sídlo amerického Kongresu si vyžiadal životy štyroch ľudí. Úmrtie troch z nich však údajne nesúvisí s nepokojmi. Polícia takisto informovala, že v Kapitole zaistila dve bomby - v sídle republikánov aj demokratov. V chaotickej situácii zasadnutie prerušili a kongresmanov a novinárov evakuovali. O niekoľko hodín neskôr polícia vyhlásila, že bezpečnosť Kapitolu bola opäť zaistená.



Americký Kongres na čele s viceprezidentom Mikeom Penceom vo štvrtok následne oficiálne potvrdil výsledky novembrových prezidentských volieb – za prezidenta bol zvolený Joe Biden a za viceprezidentku Kamala Harrisová.