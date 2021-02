Rúhání: Irán chce naďalej spolupracovať s MAAE

Teherán 17. februára (TASR) - Irán chce aj naďalej spolupracovať s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), uviedol v stredu prezident islamskej republiky Hasan Rúhání, ktorého cituje agentúra DPA.



"Stále sme členom MAAE a budeme naďalej dodržiavať Zmluvu o nešírení jadrových zbraní, v rámci ktorej budeme pokračovať v spolupráci s MAAE," uviedol Rúhání a dodal, že tento postoj vyjadrí aj šéfovi tohto dozorného orgánu OSN Rafaelovi Grossimu počas jeho nadchádzajúcej návštevy Iránu.



Rúháního vyjadrenia prichádzajú po tom, ako iránsky veľvyslanec pri MAAE Kázim Karíb Abádí v pondelok avizoval, že islamská republika prestane 23. februára predbežne uplatňovať tzv. dodatočný protokol. Ten inšpektorom MAAE udeľuje rozsiahle právomoci vykonávať kontroly na území Iránu za účelom zabrániť Teheránu vyvinúť jadrovú zbraň.



Iránska vláda však trvá na tom, že žiadne takéto zbrane nevyvíja a urán obohacuje len pre svoje energetické potreby.



Predbežné uplatňovanie dodatkového protokolu Iránom je súčasťou jadrovej dohody medzi islamskou republikou a šiestimi svetovými mocnosťami z roku 2015, známej aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA).



Podľa Iránu však jadrová dohoda nebola v ostatných rokoch riadne uplatňovaná v súlade s jej podmienkami, uviedol Rúhání a dodal, že práve preto sa jeho vláda rozhodla 23. februára odstúpiť od spomínaného dodatkového protokolu.



"Nechceme vzdorovať... ako sme už viackrát uviedli, začneme opäť dodržiavať svoje záväzky, hneď ako tak učinia ostatní," priblížil Rúhání a opäť vyzval USA, aby sa k jadrovej dohode vrátili a vyradili Irán zo sankčného zoznamu.



"Hneď ako sa to stane, začneme do niekoľkých hodín dodržiavať podmienky zmluvy... a ak nie, dobre, pôjdeme vlastnou cestou," ukončil iránsky prezident.



Spojené štáty pod vedením vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa však od jadrovej zmluvy v roku 2018 jednostranne odstúpili a na Irán opätovne uvalili sériu sankcií. Teherán na to následne reagoval niekoľkonásobným porušením jadrovej dohody. Vláda nového prezidenta Bidena vyjadrila ochotu opäť k tejto dohode pristúpiť, no podmieňuje to tým, že Teherán najprv začne plniť svoje záväzky.