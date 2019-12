Rúhání: Irán chce viesť jadrové rozhovory, ak USA zrušia sankcie

Teherán 4. decembra (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání v stredu oznámil, že Irán je stále ochotný viesť jadrové rozhovory s Washingtonom pod podmienkou, že Spojené štáty najprv zrušia "neoprávnené" sankcie. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Ak budú ochotní zrušiť sankcie, sme pripravení na rozhovory a rokovania, dokonca aj na úrovni hláv štátov skupiny 5 plus 1," povedal Rúhání v prejave odvysielanom naživo v štátnej televízii. Myslel tým päť stálych členov Bezpečnostnej rady OSN (Čínu, Francúzsko, Rusko, Britániu a USA) a Nemecko.



Rúhání už dlho požaduje zrušenie amerických sankcií ako podmienku návratu Iránu k rozhovorom o jeho jadrovom programe, pod záštitou spomínaných šiestich svetových veľmocí, ktoré dosiahli v roku 2015 historickú jadrovú dohodu s Teheránom. Tá má formálne názov Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA).



"Sme pod sankciami. Táto situácia... trvá kvôli sionistom a spiatočníkovi v regióne," dodal iránsky prezident, čím narážal na Izrael a Saudskú Arábiu.



"Táto situácia... je spôsobená krutým konaním Bieleho domu. Nemáme na výber, iba sa vzpierať a odolávať tým, čo na nás uvalili sankcie. Zároveň však nezatvárame dvere rokovaniam," zdôraznil Rúhání.



"Vravím ľudu Iránu, že kedykoľvek bude Amerika ochotná zrušiť a odložiť nesprávne, kruté, neoprávnené, chybné, teroristické sankcie, okamžite sa môžu stretnúť lídri skupiny štátov 5 plus 1 a budeme mať po probléme," vyhlásil Rúhání v prejave.



Historická jadrová dohoda z roku 2015 zaručovala Iránu uvoľnenie ekonomických sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu.



Hrozí však stroskotanie jadrovej dohody, pretože vlani v máji prezident USA Donald Trump z dohody jednostranne odstúpil a znovu uvalil na Irán sankcie.



Dvanásť mesiacov po tom, ako sa USA stiahli z dohody, začal Irán porušovať svoje záväzky plynúce z tohto dokumentu, pretože dúfal, že získa ústupky a úľavy od krajín stále uznávajúcich túto dohodu.



Najnovšieho odklonu od dohody sa Irán dopustil minulý mesiac, keď inžinieri začali napúšťať plynný urán (fluorid uránový) do odstrediviek v podzemnom jadrovom zariadení Fordú južne od Teheránu.



Na základe dohody z roku 2015 medzi Teheránom a svetovými mocnosťami má zariadenie Fordú slúžiť výhradne na výskumné účely, najnovším krokom sa však stáva opäť "aktívnym jadrovým pracoviskom".