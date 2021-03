Irán je ochotný podniknúť kroky k plneniu jadrovej dohody

Teherán 7. marca (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání v nedeľu uviedol, že hneď ako Spojené štáty zrušia hospodárske sankcie na jeho krajinu, je Teherán ochotný podniknúť adekvátne kroky, aby sa znova začal správať podľa ustanovení jadrovej dohody dosiahnutej v roku 2015 so svetovými veľmocami.



"Hneď ako budú zrušené protiprávne sankcie Spojených štátov a USA prestanú s politikou vyhrážok a nátlaku, je Irán pripravený okamžite prijať kroky a začať plniť záväzky, ktoré preňho z jadrovej dohody vyplývajú," povedal iránsky prezident na stretnutí s írskym ministrom zahraničných vecí Simonom Coveneym.



Rúhání zároveň skritizoval európskych signatárov tejto zmluvy - Britániu, Francúzsko a Nemecko - za to, že podľa neho ani ony nedodržujú záväzky, ktoré im jadrová dohoda ukladá. Jedinou krajinou, ktorá kedy konala v súlade s tým, čo bola v dohode sľúbila, je Irán, konštatoval prezident islamskej republiky.



Írsko vystupuje ako sprostredkovateľ plnenia jadrovej zmluvy.



Jadrovú dohodu (Spoločný komplexný akčný plán, známy pod medzinárodnou skratkou JCPOA) podpísali s Iránom pred necelými šiestimi rokmi Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA. Spojené štáty v roku 2018 pod vedením vtedajšieho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa však od nej jednostranne odstúpili a na Irán opätovne uvalili sériu sankcií. Teherán na to reagoval niekoľkonásobným porušením dohody JCPOA.



Vláda nového amerického prezidenta Joea Bidena vyjadrila ochotu opäť k tejto dohode pristúpiť, no podmieňuje to tým, že Teherán najprv začne plniť svoje záväzky.