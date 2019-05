Rúhání: Irán je pod tlakom medzinárodných sankcií, ktorý nemá obdobu

Obnovenie sankcií zo strany Spojených štátov viedlo k horšej hospodárskej situácii v krajine, než aká v Iráne bola počas vojny so susedným Irakom v rokoch 1980-88, priznal Rúhání.

Teherán 12. mája (TASR) - Irán je pod "bezprecedentným" tlakom medzinárodných sankcií. Podľa spravodajskej televízie BBC to na zhromaždení politických aktivistov v Teheráne povedal iránsky prezident Hasan Rúhání.



Obnovenie sankcií zo strany Spojených štátov viedlo k horšej hospodárskej situácii v krajine, než aká v Iráne bola počas vojny so susedným Irakom v rokoch 1980-88, priznal Rúhání. Prezident, ktorý sa dostal pod tlak domácej politickej obce, vyzval v tejto súvislosti na politickú jednotu a spoločné postavenie sa sankciám.



"Počas vojny sme nemali problém s našimi bankami, predajom ropy alebo dovozom a vývozom, sankcie existovali iba na nákupy zbraní," pokračoval prezident.



Tlak "nepriateľov" označil za "bezprecedentnú vojnu v dejinách našej islamskej revolúcie". Rúhání podľa vlastných slov nestráca "nádej do budúcnosti".



"Verím, že pokiaľ budeme jednotní, môžeme tieto ťažké podmienky prekonať," pokračoval iránsky proreformný prezident.



Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom eskaluje od vlaňajška po tom, ako prezident USA Donald Trump odstúpil od medzinárodnej jadrovej dohody s Teheránom z roku 2015. Washington odvtedy voči Teheránu zaviedol v niekoľkých etapách tvrdé sankcie.