Iránsky prezident: Nahrávku niekto zverejnil s cieľom vyvolať spory

Teherán 28. apríla (TASR) - Nahrávka s kontroverznými vyjadreniami iránskeho ministra zahraničných vecí bola zverejnená s cieľom vyvolať v Iráne "svár" v čase, keď sa vedú rokovania o obnovení jadrovej dohody z roku 2015, uviedol v stredu prezident islamskej republiky Hasan Rúhání.



Ako pripomína agentúra AFP, šéf iránskej diplomacie Mohammad Džavád Zaríf sa na uniknutej nahrávke sťažuje na príliš veľký vplyv obranných zložiek na zahraničnú politiku Iránu. Jej zverejnenie vyvolalo v krajine pohoršenie, a to najmä u konzervatívnych politikov a médií.



"Krádež dokumentu - nahrávky -, to je niečo, čo treba vyšetriť," povedal Rúhání počas na schôdzke vládneho kabinetu. "Prečo (sa nahrávka dostala von) teraz? Podľa mňa mohla byť táto nahrávka zverejnená aj pred týždňom," dodal.



"Bola zverejnená v čase, keď boli viedenské rozhovory na vrchole úspechu - aby vyvolala (v Iráne) svár," zdôraznil Rúhání.



"Úprimný a vášnivý" názor bol nesprávne interpretovaný ako "osobná kritika", napísal v stredu Zaríf na Instagrame. Priblížil, že "svojimi slovami chcel vyjadriť len to, že je "potrebná inteligentná úprava vzťahov medzi" diplomaciou a armádou.



Predstavitelia svetových veľmocí sa so zástupcami Iránu v utorok rozhodli urýchliť prebiehajúce rozhovory vo Viedni zamerané na oživenie tzv. jadrovej dohody z roku 2015.



Spojené štáty však v roku 2018, keď bol ich prezidentom Donald Trump, od tejto dohody odstúpili a následne voči Iránu opätovne zaviedli sankcie. Islamská republika sa v dôsledku týchto sankcií ocitla za uplynulé dva roky v akútnej hospodárskej kríze, ktorú ešte prehĺbila koronavírusová pandémia. Teherán na odstúpenie USA reagoval postupným porušovaním svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody.



Nový americký prezident Joe Biden prisľúbil, že USA sa k dohode vrátia pod podmienkou, že Irán najskôr začne znovu rešpektovať záväzky, od ktorých po Trumpovom rozhodnutí upustil. Teherán však tvrdí, že prvý krok musia, naopak, urobiť USA, a to v podobe zrušenia všetkých sankcií.