Rúhání: Sankcie USA sťažujú boj Iránu s koronavírusom

Teherán 9. decembra (TASR) - Sankcie Spojených štátov sťažujú Iránu nákup zdravotníckeho materiálu, ktorý táto koronavírusom najhoršie zasiahnutá blízkovýchodná krajina potrebuje pre boj s epidémiou. V stredu to uviedol iránsky prezident Hasan Rúhání, informovala agentúra AP.



Washington síce trvá na tom, že humanitárne dodávky vrátane liekov sú vyňaté spod sankcií, avšak mnoho spoločností a bánk sa obáva porušenia pravidiel a vyhýba sa akýmkoľvek transakciám s Teheránom. Irán navyše v dôsledku sankcií nemá prístup k medzinárodnému bankovému systému, čo sťažuje prevod platieb.



"Naši ľudia by mali vedieť, že pre každý krok, ktorý plánujeme podniknúť pri dovoze liekov, vakcín a vybavenia, by sme mali Trumpa stokrát prekliať," uviedol Rúhání, ktorého citovala iránska agentúra IRNA. Dodal, že pre Irán je nesmierne ťažké vykonať aj jednoduché transakcie, keďže prevod finančných prostriedkov v súvislosti s nákupom liekov z iných krajín môže trvať aj "týždne".



Napriek tomu Irán podľa Rúháního robí všetko pre to, aby nakúpil vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a čo najskôr ich podal rizikovým skupinám obyvateľstva. Islamská republika chce doviesť zo zahraničia 20 miliónov dávok očkovacej látky, pričom v krajine žije takmer 80 miliónov ľudí. Minulý týždeň Teherán oznámil, že pracuje na vlastnej vakcíne, ktorú chce budúci mesiac začať testovať na ľuďoch.



Islamská republika, ktorá eviduje spolu už 50.000 úmrtí na ochorenie COVID-19, sa zdráha zaviesť tvrdý lockdown, a to čiastočne pre obavy, že by ešte zhoršil už aj tak vážnu hospodársku krízu, komentuje AP. Iránska mena sa v ostatných rokoch v dôsledku sankcií prudko prepadla, čo spôsobilo nárast cien základného tovaru a znehodnotenie úspor miliónov obyvateľov.