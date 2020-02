Rúhání vyzval nespokojných Iráncov, aby sa zúčastnili na voľbách

Teherán 11. februára (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání v utorok vo svojom prejave pri príležitosti 41. výročia islamskej revolúcie opäť kritizoval Spojené štáty, ale súčasne povzbudzoval občanov krajiny, aby využili svoje právo a zúčastnili sa na blížiacich sa parlamentných voľbách, a to aj napriek svojej nespokojnosti s politikou či stavom hospodárstva.



Informovala o tom agentúra AP, ktorá súčasne pripomenula, že volebné orgány v Iráne vyradili zo zoznamov kandidátov nadchádzajúcich volieb tisíce mien vrátane mien 90 poslancov terajšieho parlamentu.



V prejave prednesenom na teheránskom námestí Ázádí Rúhání vytkol Spojeným štátom, že stále nie sú schopné akceptovať víťazstvo "veľkého národa" spred 41 rokov, ako ani to, že z Iránu bola vtedy vytlačená "superveľmoc" - Spojené štáty a ich spojenec šach Rezá Pahlaví, ktorý bol revolúciou v roku 1979 zosadený z trónu.



"Je prirodzené, že sa im už 41 rokov sníva o návrate do tejto krajiny, pretože vedia, že sme jednou z najmocnejších krajín" na Blízkom východe," vyhlásil Rúhání podľa agentúry AFP.



Pokiaľ ide o blížiace sa parlamentné voľby v Iráne, Rúhání apeloval na tisíce ľudí v dave na námestí Ázádí, ako aj pri televíznych a rozhlasových prijímačoch, aby sa nezriekali svojho práva voliť.



"Volebné urny sú naša spása," vyhlásil a žiadal ľudí, aby napriek "možným sťažnostiam a kritike" neboli pasívni a prišli voliť.



Veľkú časť svojho prejavu Rúhání venoval oslavovaniu vojenských úspechov veliteľa revolučných gárd Kásema Solejmáního, ktorý v januári prišiel o život pri cielenom útoku americkej armády spáchanom dronom v Bagdade.



Agentúra Reuters predtým informovala, že verejné zhromaždenia a pochody sa pri tejto príležitosti uskutočnia vo viac ako 5000 mestách po celom Iráne. Ich účastníci mali v rukách transparenty s nápismi "Smrť Amerike!" či "Smrť Izraelu!"



Tohtoročné oslavy výročia revolúcie sa konajú v čase bezprecedentných sporov medzi Teheránom a Washingtonom. Napätie vo vzťahoch medzi týmito krajinami sa výrazne zvýšilo v máji 2018, keď americký prezident Donald Trump v mene svojej krajiny odstúpil od zmluvy o iránskom jadrovom programe, uzavretej medzi Iránom a svetovými mocnosťami.



Po odstúpení od tejto dohody Spojené štáty na Irán znovu uvalili ochromujúce sankcie, napísala AFP.



"V posledných dvoch rokoch Amerika vyvinula taký veľký tlak na našich milovaných ľudí, na všetok náš obchod, náš vývoz, náš dovoz a všetky potreby našej krajiny, aby vyčerpala trpezlivosť našich ľudí," vyhlásil Rúhání. Dodal však, že "Američania nechápu veľkosť iránskeho ľudu".



"Spojené štáty si myslia, že čelia 41 rokov trvajúcej civilizácii. Nie, Američania čelia tisíckam rokov iránskej civilizácie," zdôraznil.