Rukojemníci, ktorých omylom zastrelili vojaci, držali bielu vlajku

Jeruzalem 16. decembra (TASR) - Traja rukojemníci, ktorých v piatok nedopatrením zastrelili vojaci izraelskej armády počas bojov v meste Gaza, boli počas streľby vyzlečení do pol pása a jeden z nich držal v ruke provizórnu bielu vlajku. Vyplýva to z predbežných zistení zverejnených v sobotu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Izraelským rukojemníkom sa podľa denníka The Times of Israel (TOI) podarilo utiecť zo zajatia predtým, ako ich izraelskí vojaci v piatok ráno neúmyselne zastrelili v Šadžájji, jednej zo štvrti mesta Gaza, kde prebiehajú intenzívne boje. Militanti z palestínskeho hnutia Hamas tam podľa armády zvyknú zámerne chodiť v civilnom oblečení.



Izraelská armáda sa k tragickému incidentu priznala a uviedla, že vojaci rukojemníkov omylom identifikovali ako "hrozbu".



Vysokopostavený predstaviteľ izraelských ozbrojených síl (IDF) s odvolaním sa na predbežné zistenia vyšetrovania uviedol, že k incidentu došlo po tom, čo vojak identifikoval tri podozrivé osoby, keď vychádzali z budovy vzdialenej desať metrov.



"Všetci (traja) boli bez tričiek a držali palicu s bielou látkou. Vojak sa cítil ohrozený a začal strieľať. Vyhlásil, že sú to teroristi. Izraelské sily spustili paľbu. Dvaja rukojemníci boli okamžite zabití," citovala agentúra Reuters armádneho predstaviteľa.



Dodal, že tretí rukojemník sa zranený vrátil do najbližšej budovy, odkiaľ v hebrejčine volal o pomoc.



"Veliteľ práporu okamžite vydal rozkaz na zastavenie paľby, opäť však došlo k paľbe na tretiu osobu a tá tiež zomrela. Bolo to v rozpore s našimi pravidlami nasadenia," uviedol predstaviteľ.



Tragická udalosť podnietila protesty, ktoré prebehli v piatok neskoro večer pred ústredím izraelskej obrany v Tel Avive. Očakáva sa, že v sobotu na tomto mieste vydajú vyhlásenie rodiny rukojemníkov.



Hamas zajal počas útoku na Izrael zo 7. októbra približne 250 rukojemníkov, ktorých uniesol do Pásma Gazy. Na izraelskom území zároveň vtedy palestínski militanti zabili okolo 1200 ľudí, a to prevažne civilistov.



Tento útok vyvolal masívnu odvetnú reakciu Izraela a vojnu v Pásme Gazy, počas ktorej podľa palestínskych úradov zahynulo viac než 18.700 ľudí, najmä civilistov.