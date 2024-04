Rukojemníci zajatí palestínskymi komandami sú zadržiavaní aj v Rafahu

Jeruzalem 14. apríla (TASR) - Palestínske radikálne hnutie Hamas zadržiava rukojemníkov odvlečených pred vyše polrokom z Izraela aj v meste Rafah na juhu Pásma Gazy.



Na nedeľnom brífingu o tom informoval hovorca izraelskej armády kontradmirál Daniel Hagari, ktorý zopakoval, že Izrael urobí všetko pre to, aby sa rukojemníci vrátili domov.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, izraelský premiér Benjamin Netanjahu v meste Rafah plánuje spustiť pozemnú inváziu, a to aj napriek protestom medzinárodného spoločenstva. Pred týždňom Netanjahu uviedol, že dátum začiatku invázie už bol stanovený - nezverejnil ho však.



"Hamas stále drží našich rukojemníkov v Gaze... Rukojemníkov máme aj v Rafahu a urobíme všetko pre to, aby sme ich priviedli späť domov," avizoval Hagari na brífingu.



Izraelská armáda tvrdí, že Rafah je poslednou baštou Hamasu, a preto aj tam musí vykonať pozemnú operáciu.



Medzinárodné spoločenstvo aj Spojené štáty sú ale proti rozsiahlej operácii v oblasti - aj pre to, že sa tam pred bojmi uchýlilo 1,4 milióna Palestínčanov. USA už niekoľko týždňov vyzývajú Izrael, aby operáciu v Rafahu nezačínal, kým nezaistí bezpečnú evakuáciu tamojších civilistov.



Pri teroristických útokoch, ktoré na juhu Izraela 7. októbra 2023 podnikli komandá palestínskych militantných radikálov, zahynulo približne 1200 ľudí a ďalších 250 ich bolo unesených do Pásma Gazy.



Izrael na tento útok odpovedal masívnymi náletmi a pozemnou ofenzívou, pri ktorej v Pásme Gazy zahynulo už viac ako 33.000 ľudí. Veľká časť Pásma Gazy je v dôsledku bojov v troskách a humanitárna situácia je tam veľmi zlá.



Na prelome novembra a decembra - počas týždňového prímeria - Hamas prepustil 105 rukojemníkov a výmenou za to získal 240 palestínskych väzňov. Podľa odhadov Izraela je nažive okolo 100 rukojemníkov.



Izraelská rozviedka Mosad v nedeľu oznámila, že Hamas odmietol najnovší návrh medzinárodných sprostredkovateľov na prímerie vo vojne v Pásme Gazy.



Tento návrh zahŕňal šesťtýždňové zastavenie bojov a výmenu približne 40 rukojemníkov za stovky palestínskych väzňov vrátane 100 odsúdených na doživotné väzenie za vraždu Izraelčanov. Došlo by tiež k zvýšeniu dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a k návratu mnohých - údajne až 150.000 - presídlených Palestínčanov do toho, čo po izraelskej vojenskej operácii zostalo z ich domovov.



Hamas trvá na trvalom prímerí a na úplnom stiahnutí izraelských jednotiek z pobrežnej enklávy.