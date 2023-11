Rukojemnícka dráma na letisku v Hamburgu sa skončila, muža zadržali

Hamburg 5. novembra (TASR) - Ozbrojený muž, ktorý v sobotu vnikol na letisko v Hamburgu vo vozidle so svojou 4-ročnou dcérou, bol zadržaný a dieťa bolo oslobodené. Oznámila to v nedeľu nemecká polícia, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AP.



Polícia v Hamburgu uviedla, že muž sa vzdal bez odporu, keď s dcérou vystúpil z auta. Dodala, že dieťa pravdepodobne neutrpelo žiadne zranenia.



Ozbrojený muž (35) vnikol autom na letisko pred budovu terminálu v sobotu večer a dvakrát vystrelil do vzduchu. Vozidlo zaparkoval pod lietadlo.



Nemecké úrady informovali, že manželka podozrivého ich predtým kontaktovala v súvislosti s únosom dieťaťa. Psychológ s mužom vyjednával 18 hodín.



Úrady letisko z dôvodu predmetnej situácie uzavreli a všetkých cestujúcich evakuovali. Zrušených bolo viac ako 100 letov.