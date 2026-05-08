Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
RUKOJEMNÍCKA DRÁMA: Prebieha v jednej z nemeckých bánk

Záchranné zložky pred bankou v meste Sinzig. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Sinzig 8. mája (TASR) — V meste Sinzig v nemeckej spolkovej krajina Porýnie-Falcko prebieha od piatkového rána rukojemnícka dráma v pobočke banky Volksbank. Viacero osôb v jej budove zadržiava niekoľko rukojemníkov, informuje TASR na základe správ agentúry DPA a denníka Bild.

Incident bol polícii nahlásený okolo 09.00 h. V okamihu, keď pred banku na ulici Am Markt dorazilo vozidlo na prepravu peňazí, pristúpil k vodičovi neznámy muž a prinútil ho vojsť do banky. Polícia predpokladá, že vo vnútri sa nachádza viacero ozbrojených páchateľov, ktorí zadržiavajú niekoľko ďalších osôb vrátane zamestnancov banky.

Polícia z taktických dôvodov odmietla zverejniť ďalšie podrobnosti. Súčasnú situáciu opísala ako „statickú“ a „stabilnú“. Na mieste zasahuje špeciálne policajná jednotka SEK, okolie pobočky je uzavreté a nad mestom krúžia vrtuľníky.

Polícia vyzvala obyvateľov, aby sa vyhýbali centru mesta a nešírili neoverené informácie na sociálnych sieťach. Podľa nej verejnosti nateraz nehrozí nebezpečenstvo mimo uzavretej zóny.

Sinzig leží na dolnom toku rieky Ahr približne 20 kilometrov severozápadne od Bonnu.
