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DRÁMA V SUPERMARKETE: Muž držal ženu celé hodiny ako rukojemníčku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

K incidentu došlo v piatok krátko po 22.00 h v supermarkete siete Rewe na juhu nemeckej metropoly.

Autor TASR
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Berlín 11. júla (TASR) - Nemecká polícia v sobotu ráno po niekoľkohodinovej operácii oslobodila ženu, ktorú muž držal ako rukojemníčku v supermarkete na juhu Berlína. Páchateľa zadržala, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

K incidentu došlo v piatok krátko po 22.00 h v supermarkete siete Rewe na juhu nemeckej metropoly. Muž tam zajal ženu a vyhrážal sa jej. Polícia následne spustila rozsiahlu operáciu a uzavrela okolie predajne. Podľa jej hovorcu páchateľ predkladal rôzne požiadavky, ich obsah ani motív činu však úrady nezverejnili.

Podľa výpovede 22-ročného brigádnika sa incident odohral pri zatváraní obchodu. Keď sa snažil upratovať supermarket, muž vytiahol „veľmi veľký“ nôž. Zamestnanec spolu s kolegom z predajne ušiel a privolal políciu. Rukojemníčkou bola podľa jeho slov zamestnankyňa obchodu, ktorá sa „jednoducho ocitla v nesprávnom čase na nesprávnom mieste“.

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