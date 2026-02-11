< sekcia Zahraničie
RUKOJEMNÍCKA DRÁMA V ŠKOLE: Útočníka thajská polícia zabila

Autor TASR
Bangkok 11. februára (TASR) - Ozbrojeného mladíka, ktorý v stredu spustil paľbu v škole v meste Hat Yai na juhu Thajska, zastrelila polícia. Všetky osoby, ktoré boli páchateľom držané ako rukojemníci, oslobodili bezpečnostné zložky, uviedol pre agentúru Reuters predstaviteľ tamojšej polície, píše TASR.
„Polícia zastrelila podozrivého v prípade streľby v Hat Yai,“ uviedol thajský centrálny vyšetrovací úrad, píše AFP.
Osemnásťročný mladík vošiel v stredu ráno do školy „v rozrušenom stave so zbraňou v ruke“ v meste Hat Yai v provincii Songkhla, uviedol provinčný úrad na sociálnych sieťach.
Pri incidente utrpeli zranenia najmenej tri osoby, uviedla polícia.
Streľba a držanie zbraní nie sú v Thajsku nezvyčajné. V roku 2022 pri útoku so zbraňou a nožom v materskej škole na východe krajiny zabil bývalý policajt 36 ľudí vrátane 22 detí.
