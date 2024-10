Rukojemník Bibas slávi svoje narodeniny v zajatí Hamasu už druhýkrát

Jeruzalem 10. októbra (TASR) - Desiatky rodinných príslušníkov a priaznivcov sa v stredu zhromaždili v Tel Avive, aby si pripomenuli narodeniny Jardena Bibasa, ktorý bol 7. októbra 2023 unesený zo svojho domu v kibuci Nir Oz počas teroristického útoku palestínskych kománd na juh Izraela.



Ako pripomenul spravodajský web The Times of Israel (TOI), Bibas bude mať vo štvrtok 35 rokov a je prvým rukojemníkom, ktorý v zajatí u palestínskeho hnutia Hamas slávi svoje narodeniny už druhýkrát.



Jeho rodina túto príležitosť oslávila zhromaždením na Námestí rukojemníkov v Tel Avive, kde jeho sestra Ofri odhalila železný nápis "DOMOV", ktorý jej Jarden vyrobil a daroval, keď sa presťahovala do kibucu.



V rozhovore pre TOI Ofri Bibasová uviedla, že nie sú rodinou, ktorá si potrpí na narodeninové oslavy, ale "vždy bola torta, večera a koruna pre oslávenca", ktorú zvyčajne nachystala Jardenova manželka Širi. Širi je rukojemníčkou Hamasu aj so svojimi dvoma malými synmi - Arielom a Kfirom.



Na Námestí rukojemníkov si prítomní pripomenuli Jardenove narodeniny pivom značky Goldstar a koláčom s mliečnym krémom, ktorý mali Bibasovci radi.



Širi, Ariel a Kfir mali byť prepustení na slobodu spolu s ďalšími matkami a deťmi vlani v novembri počas prímeria. Táto výmena sa však neuskutočnila, čím sa zosilnili obavy o ich osud. Rodina nemá správy o žiadnom z Bibasovcov.



Ofri v rozhovoroch pre novinárov uviedla, že politikov na obrad nepozvala a ani nechcela, aby sa tam objavili.



"Celý rok som sa stretávala s členmi Knesetu, sedela som na výboroch Knesetu, všetkých som si vypočula. Hovoria, že rukojemníci sú v ich srdciach, chcú, aby sa vrátili, rovnako ako my, a urobia všetko, čo môžu...ale po roku im už neverím," povedala.



Hamas tvrdí, že deti Bibasovcov a ich matka už nežijú, ale izraelská armáda deklarovala, že nenašli žiadne dôkazy, ktoré by to potvrdzovali.



Izraelská armáda vo februári zverejnila videozábery z pouličných kamier v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, ktoré zachytávajú Širi Bibasovú so synmi Arielom a Kfirom v náručí, ako ju k pristavenej dodávke odvádza sedem palestínskych ozbrojencov.



Kfir mal v čase únosu sotva deväť mesiacov a je najmladší unesený rukojemník. Prvé narodeniny oslavoval 18. januára.



Ariel a Kfir sú jediní dvaja maloletí spomedzi vyše 100 ľudí, ktorí sú stále v zajatí.



Útok kománd palestínskych radikálov na juh Izraela sa odohral 7. októbra 2023 a vyžiadal si vyše 1110 obetí, väčšinou civilistov. Do Pásma Gazy bolo unesených viac ako 250 rukojemníkov, z nich asi 75 bolo bolo práve z Nir Ozu.



Izrael reagoval na vpád palestínskych kománd vojenskou operáciou s cieľom "zničiť" Hamas. Boje v Pásme Gazy, ktoré dovtedy ovládalo toto islamistické hnutie, si vyžiadali životy už vyše 40.000 ľudí.