Rukojemníka, ktorého vydal Hamas, zavraždili pred viac ako rokom

Jeruzalem 20. februára (TASR) - Inštitút súdneho lekárstva na predmestí Tel Avivu ukončil identifikáciu prvého zo štyroch tiel, ktoré palestínske militantné hnutie Hamas vydalo vo štvrtok Izraelu. Styčný dôstojník izraelskej armády príbuzným obete oznámil, že 83-ročný Oded Lifšic bol v zajatí zavraždený Palestínskym islamským džihádom. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI). Podľa riaditeľa inštitútu Chen Kugel bol Lifšic zabitý pred viac ako rokom.



Lifšic bol celoživotným mierovým aktivistom a jedným zo zakladateľov kibucu Nir Oz. Spolu s manželkou organizoval a zabezpečoval prevozy chorých Palestínčanov z Pásma Gazy do nemocníc v Izraeli.



Palestínske komando Lifšica unieslo z jeho domu 7. októbra 2023 pri svojom vpáde na juh Izrael. Jeho manželky Jošabad sa zmocnila iná skupina palestínskych ozbrojencov. Na slobodu sa dostala 16 dní po únose. O osude jej manžela neboli žiadne správy od dňa jeho únosu.



Vo vyhlásení rodiny, ktoré zverejnilo ústredie Fóra rodín rukojemníkov a nezvestných, sa uvádza, že "503 mučivých dní neistoty sa skončilo. Tak veľmi sme dúfali a modlili sa za iný výsledok. Teraz môžeme smútiť za manželom, otcom, dedkom a pradedom, ktorý bol nezvestný od 7. októbra 2023". Rodina dodala, že proces jej smútenia "sa začal teraz, ale neskončí sa, kým sa domov nevráti posledný z rukojemníkov" zadržiavaných palestínskymi militantmi.



Identifikácii budú následne podrobené aj ďalšie tri telá, ktoré Hamas vo štvrtok vydal s tým, že ide o pozostatky Širi Bibasovej a jej dvoch malých synov - Kfira a Ariela, ktorých Palestínčania uniesli z kibucu Nir Oz.



Kfir mal v čase únosu sotva deväť mesiacov a bol najmladší unesený rukojemník. Jeho brat Ariel bol vtedy štvorročný.



Izraelská armáda vo februári 2024 zverejnila videozábery z pouličných kamier v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, ktoré zachytávajú Širi Bibasovú so synmi v náručí, ako ju k pristavenej dodávke odvádza sedem palestínskych ozbrojencov.



Bibasovci sa stali symbolom rukojemníckej drámy - ľudia na znak solidarity s ich osudom nosili na zhromaždeniach za prepustenie rukojemníkov oranžové šiltovky alebo šatky pripomínajúce farbu vlasov matky a oboch jej malých synov.