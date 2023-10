Rukojemníkov Hamasu v Tel Avive pripomína stôl na šabatovú večeru

Jeruzalem 20. októbra (TASR) - Na znak solidarity s viac ako 200 rukojemníkmi z Izraela zadržiavanými radikálnym palestínskym hnutím Hamas rozložili v piatok na námestí pred Múzeom umenia v Tel Avive dlhý stôl slávnostne prestretý pre vyše 200 ľudí - stoličky však zostanú neobsadené.



Pretože medzi rukojemníkmi Hamasu sú aj deti, pri viacerých stoličkách boli na stole namiesto porcelánového taniera, príboru a skleneného pohára položené farebné plastové taniere a dojčenské fľaše.



Názov námestia sa zmenil na Námestie rukojemníkov a nezvestných, uviedli organizátori podujatia na sociálnej sieti X.



Ako vo svojom spravodajstve informoval denník The Times of Israel (TOI), podobná akcia za oslobodenie rukojemníkov unesených do pásma Gazy Hamasom sa okrem Tel Avivu počas šabatu koná aj v židovskej štvrti v Ríme a na slávnej pláži Bondi v Austrálii.



V rámci ďalšej iniciatívy bude nadchádzajúci víkend, druhý od útoku Hamasu na Izrael, šabatom solidarity na podporu obyvateľov južného Izraela, bezpečnostných zložiek brániacich izraelské hranice a modlitieb za bezpečnosť z Izraela unesených a nezvestných ľudí.



Súčasťou projektu je aj návrh prestierania na stôl so 199 Dávidovými hviezdami, ktoré si ľudia môžu doma vytlačiť a dať na stôl k symbolicky neobsadenej stoličke pre zajatcov a nezvestných.



Tieto projekty možno priradiť k "taktike", ktorú používajú rodiny rukojemníkov, keď po celom svete distribuujú plagáty s fotografiami a príbehmi každého zo zajatcov, a to v desiatkach jazykov.



Šabat je v judaizme siedmy, sviatočný, deň v týždni. Je dňom odpočinku a modlitby. Začína sa v piatok tesne pred západom slnka a končí v sobotu po západe slnka.