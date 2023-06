Rumun sa na súde priznal v prípade smrti 39 vietnamských migrantov

Londýn 24. júna (TASR) - Rumun obvinený z organizovania pašovania ľudí sa v piatok na súde v Londýne priznal k zabitiu 39 vietnamských migrantov. Ich telá v októbri 2019 našli v nákladnom aute na juhu Anglicka. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Marius Mihai Draghici (50) bol zadržaný políciou v Rumunsku v auguste 2022 a britská prokuratúra ho obvinila v 39 bodoch zo zabitia a tiež z organizovania akcie napomáhajúcej protizákonnej migrácii.



Draghici sa priznal na londýnskom súde Old Bailey, hlavnom trestnom súde Anglicka. Termín vynesenia rozsudku ešte stanovia.



Obete sa udusili v zapečatenom kamióne pri prevoze do Británie a našli ich v prístave neďaleko Londýna v októbri 2019. Obete zaplatili za prepašovanie po 13.000 libier (15.200 eur).



V roku 2021 odsúdili do väzenia dvoch ďalších prevádzačov, a to na 27 rokov a 20 rokov. Dvoch vodičov kamióna poslali za mreže na 13 rokov a 18 rokov.



Štyroch ďalších mužov v Spojenom kráľovstve odsúdili za plánovanie migračnej akcie a ďalší dostal sesať mesiacov, keď sa priznal, že zohral v pašeráckom gangu obmedzenú úlohu.



Belgicko odsúdilo 19 ľudí za účasť v tomto pašeráckom gangu spájaného so smrťou vietnamských migrantov, vrátane vodcu gangu Vo Van Honga, ktorý dostal 15 rokov väzenia.