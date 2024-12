Rumuni žijúci v zahraničí hlasujú v druhom kole prezidentských volieb

Auckland 6. decembra (TASR) - Rumuni žijúci v zahraničí môžu od piatka do nedele hlasovať v druhom kole prezidentských volieb. Vyberajú si medzi nezávislým krajne pravicovým kandidátom Calinom Georgescom, ktorý prekvapivo zvíťazil v prvom kole, a centristickou kandidátkou Elenou Lasconiovou. TASR o tom informuje podľa správ rumunskej agentúry Agerpres a stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).



Hlasovanie v zahraničí prebieha od piatka 12.00 h miestneho času (v závislosti od krajiny) do nedele 21.00 h miestneho času s možnosťou predĺženia do 23.59 h. Prvé volebné miestnosti v zahraničí, ktorých je dovedna zhruba 950, sa pre Rumunov otvorili v novozélandskom Aucklande (o 00.00 h SEČ).



V Rumunsku prebehne druhé kolo volieb v nedeľu.



Georgescu vyhral prvé kolo so ziskom takmer 23 percent hlasov, zatiaľ čo Lasconiovú podporilo 19 percent voličov. Pred voľbami bol Georgescu neznámym politikom a podľa prieskumov mal len minimálnu podporu. Okrem iného tvrdil, že Rumunsko musí byť neutrálnou krajinou, a vyzdvihoval ruského prezidenta Vladimira Putina. Kampaň viedol najmä na sociálnej sieti TikTok, ktorú rumunské orgány obvinili, že ho zvýhodnila. Georgescu získal množstvo hlasov od mladých voličov, ako práve aj Rumunov žijúcich v zahraničí.



Voľby sú všeobecne vnímané ako ľudové hlasovanie o zahraničnopolitickom kurze Rumunska. Vo štvrtok večer sa v centre Bukurešti zišlo zhruba 3000 ľudí, ktorí sa zasadzovali za pokračovanie v proeurópskom smerovaní svojej krajiny a vyjadrovali podporu kandidátke Lasconiovej. Do Rumunska vo štvrtok pricestovala aj moldavská prozápadná prezidentka Maia Sanduová. Stretla sa s Lasconiovou a vyjadrila jej podporu.



Rumunská Najvyššia rada národnej obrany (CSAT) odtajnila v stredu dokumenty, ktoré odhalili, že Rumunsko sa stalo terčom "agresívnej hybridnej činnosti" zo strany Ruska, ktorá viedla k šokujúcemu víťazstvu Georgesca v prvom kole, pripomína RFE.