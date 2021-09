Rumunská koaličná strana iniciuje odvolávanie premiéra

Bukurešť 4. septembra (TASR) - Jedna z menších koaličných strán v rumunskej vláde podala v piatok návrh na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze s cieľom odvolať premiéra Florina Citu. Stredopravá vláda sa tak ocitla v hlbokej kríze, informovala agentúra AFP.



"Predseda vlády nemá viac našu dôveru, preto sme podali návrh na jeho odvolanie," uviedol Dan Barna, predseda koaličnej, liberálno-progresívnej strany USR-PLUS.



Pokiaľ premiér ostane vo funkcii, Barna avizoval, že ministri zo strany USR-PLUS budúci týždeň podajú demisie a vstúpia do opozície. Strana je ochotná zotrvať vo vláde len pod podmienkou výmeny premiéra.



Predseda vlády a líder stredopravej Národnej liberálnej strany (PNL) Citu rozhneval USR-PLUS, keď tento týždeň odvolal z vlády jej nominanta, ministra spravodlivosti Steliana Iona.



Jadrom sporu je kontroverzný regionálny plán rozvoja v hodnote 10 miliárd eur, ktorý Citu presadzuje, no Ion označil za netransparentný.



Na odvolanie premiéra v 466-člennom zákonodarnom zbore je potrebných minimálne 234 poslaneckých hlasov, čo sa nezaobíde bez hlasov opozičných sociálnych demokratov.



Tretí koaličný partner, Demokratická maďarská koalícia v Rumunsku (UDMR), už avizoval, že odvolanie premiéra nepodporí.



Pokiaľ by vláda padla, prezident Klaus Iohannis môže nominovať nového premiéra a poveriť ho zostavením vládneho kabinetu.