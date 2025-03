Rumunská krajná pravica ohlásila spoločného kandidáta do volieb

Bukurešť 19. marca (TASR) - Dve rumunské krajne pravicové strany v stredu oznámili, že do májových opakovaných prezidentských volieb postavia spoločného kandidáta. Tým bude líder opozičnej nacionalistickej Aliancie za jednotu Rumunov (AUR) George Simion. Kandidatúry sa v jeho prospech vzdala predsedníčka Strany mladých (POT) Anamaria Gavrilaová. Oboch už do volieb zaregistrovala ústredná volebná komisia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Volebná komisia zároveň odmietla kandidatúru iných dvoch krajne pravicových politikov, Calina Georgesca a Diany Šošoacaovej.



Georgescu nečakane zvíťazil v prvom kole novembrových prezidentských volieb, hoci dovtedy mal podľa prieskumov len minimálnu podporu. Ústavný súd však v decembri voľby anuloval, pretože podľa zistení spravodajských služieb férovosť hlasovania narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva tieto tvrdenia popiera.



Georgescu sa proti zmietnutiu kandidatúry do opakovaných volieb odvolal aj na ústavnom súde, kde však taktiež neuspel. Agentúra AFP po jeho vylúčení zo súboja o post prezidenta označuje za ďalšiu najvýraznejšiu postavu krajnej pravice práve Simiona.



"Padlo rozhodnutie podporiť toho, kto má najväčšie šance, teda Georgea Simiona," povedala Gavrilaová v televíznom prejave, v ktorom oznámila stiahnutie kandidatúry.



Simion a Gavrilaová, ktorá bola v minulosti taktiež členkou AUR, sa do súboja o prezidentské kreslo registrovali paralelne pre obavu, že by komisia kandidatúru jedného z nich odmietla.



Podľa prieskumov je 38-ročný Simion favoritom prvého kola volieb plánovaného na 4. mája, v ktorom mu pripisujú možný zisk až okolo 30 percent hlasov. Kandidoval pritom už v novembrových, neskôr anulovaných, voľbách, kde skončil štvrtý so ziskom takmer 14 percent hlasov. Odvtedy sa stal hlasným podporovateľom Georgesca.



AFP približuje, že predseda AUR je prívržencom amerického prezidenta Donalda Trumpa, stavia sa proti vojenskej pomoci Ukrajine, ako aj proti právam menšiny LGTBQ. Očakáva, že zvíťazí v prvom kole volieb. V tom druhom by ho však mal poraziť spoločný kandidát novej proeurópskej vládnucej koalície, centristický politik Crin Antonescu, alebo nezávislý bukureštský primátor Nicusor Dan, píše agentúra.



Prvé kolo volieb sa bude konať 4. mája. Ak v ňom nijaký z kandidátov nezíska viac ako 50 percent hlasov, dvaja najúspešnejší uchádzači postúpia do druhého kola, ktoré prebehne 18. mája.