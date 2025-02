Rumunská polícia predviedla na výsluch kandidáta na prezidenta

Bukurešť 26. februára (TASR) - Rumunská polícia v stredu predviedla na výsluch krajne pravicového kandidáta na prezidenta Calina Georgescua v súvislosti so sporným zrušením minuloročných prezidentských volieb, v ktorých zvíťazil. Podľa rumunských médií ho vypočúvajú kvôli financovaniu predvolebnej kampane, informoval magazín Politico.



Na Georgesca podľa stanice Digi24 prokurátori vydali zatykač a začali prehľadávať priestory jeho blízkych spolupracovníkov vrátane Horatia Potru, bývalého člena francúzskej cudzineckej légie s väzbami na Konžskú demokratickú republiku, ktorý Georgescovi poskytoval ozbrojenú ochranu.



"Calin Georgescu sa chystal predložiť svoju novú prezidentskú kandidatúru. Približne pred 30 minútami ho systém zastavil v premávke a bol zadržaný kvôli výsluchu na Generálnej prokuratúre! Kde je demokracia, kde sú partneri, ktorí musia brániť demokraciu?" píše sa v jeho príspevku na sieti Facebook.



Televízia Antena 3 CNN informovala, že Georgesca vypočúvajú v súvislosti s financovaním jeho predvolebnej kampane.



Prokurátori vo svojom vyhlásení uviedli, že podozrievajú 27 ľudí z činov namiereným proti ústavnému poriadku Rumunska, verejného podnecovania, ako aj iniciovania fašistickej organizácie a nepravdivých vyhlásení o zdrojoch financovania kampane. Georgesca ani jeho spolupracovníkov však nemenovali.



Krátko po tom, ako sa podľa Politico objavili správy o raziách v stredu ráno, Georgescu na svojom facebookovom profile tvrdil, že ide o snahu zablokovať jeho prezidentskú kandidatúru.



Rumunský ústavný súd v decembri anuloval výsledky novembrového prvého kola prezidentských volieb, v ktorých Georgescu prekvapivo zvíťazil so ziskom 23 percent hlasov napriek tomu, že v prieskumoch mal len minimálnu podporu. Podľa zistení spravodajských služieb férovosť hlasovania narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva tieto tvrdenia poprela.



Neskôr investigatívny rumunský portál Snoop.ro, z ktorého citovali rumunské aj svetové médiá vrátane Euronews, prišiel s informáciou od daňového úradu, že na TikToku si nepriamu, avšak rozsiahlu kampaň s využitím viac než stovky influencerov v prospech Georgesca objednala konkurenčná Národná liberálna strana. PR agentúra sa však dištancovala od toho, že by robila kampaň Georgescovi.



Prvé kolo nových prezidentských volieb sa bude konať 4. mája a prípadné druhé 18. mája. Druhé kolo sa bude konať, ak žiaden z kandidátov nezíska v prvom kole viac ako 50 percent hlasov, pričom sa doň dostanú dvaja najúspešnejší kandidáti prvého kola.