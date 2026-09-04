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Rumunská prokuratúra obžalovala Andrewa Tatea z viacerých zločinov

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Na archívnej snímke Andrew Tate a jeho brat Tristan Tate. Foto: TASR/AP

Obžalovala ho z obchodovania s maloletými, prania špinavých peňazí, sexu s maloletou osobou a ovplyvňovania svedkov.

Autor TASR
Bukurešť 4. septembra (TASR) - Rumunská prokuratúra v piatok oficiálne obžalovala influencera Andrewa Tatea z obchodovania s maloletými, prania špinavých peňazí, sexu s maloletou osobou a ovplyvňovania svedkov. Andrewovho brata Tristana obžalovali ako spolupáchateľa, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Bratov Tateovcov zadržali v júli v americkom Miami po tom, čo Spojené kráľovstvo požiadalo o ich vydanie kvôli obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi. Bratia sa proti svojmu vydaniu bránia a všetky obvinenia odmietajú.

Tateovcov v roku 2022 v Rumunsku zadržali pre obvinenia z účasti na plánoch lákania žien a ich sexuálneho vykorisťovania, čo taktiež odmietli. Vo vyšetrovacej väzbe strávili niekoľko mesiacov a bukureštský odvolací súd im v roku 2023 väzbu zmiernil na domáce väzenie a neskôr na pravidelné hlásenie sa na polícii.

Andrew Tate a jeho brat Tristan sú bývalí profesionálni kickboxeri a majú milióny sledovateľov na sociálnych sieťach. Ich fanúšikmi sú najmä mladí muži a chlapci, ktorých si získali predvádzaním životného štýlu plného luxusu a otvorenej nenávisti voči ženám. Bratia majú dvojaké občianstvo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva a v roku 2016 sa presťahovali do Rumunska.
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